Le pilote qui s'est écrasé à Port-Cartier est le dirigeant de Tacora Ressources

L'Américain de 37 ans revenait de Wabush en avion et souhaitait se rendre à l'aéroport de Québec.

Son avion, un Cirrus-SR22, construit en 2005, a vraisemblablement eu un problème de moteur, selon le Bureau de la sécurité des transports.

Un avion et un hélicoptère de l'armée de l'air sont venus de la Nouvelle-Écosse pour secourir M. Lehtinen. Photo : Facebook

L'experte-conseil en sécurité aéronautique, Marie-Hélène Simard, explique que c'est un parachute balistique qui a sauvé la vie du pilote. Le dispositif se compare aux parachutes des capsules spatiales lors de leur retour sur terre.

On ne le voit pas quand on regarde l'avion, mais on sait que l'avion est équipé de ce parachute-là qui va se déployer en cas d'urgence , assure-t-elle.

La présence de ce parachute suggère que M. Lehtinen a été chanceux dans sa malchance.

L'avion s’est écrasé dans le secteur du lac Walker, dans la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles. Le pilote, qui était seul à bord, s’en est sorti indemne. Photo : Forces armées canadiennes

Par ailleurs, certains pourraient penser que ce type de parachute devrait être obligatoire. Or, selon Marie-Hélène Simard, la sécurité des avions munis de ce type d'instrument, par rapport aux autres, n'est pas parfaitement démontrée par les études sur le sujet.

Quant à l'accident de samedi, le Bureau de la sécurité des transports indique qu'il a recueilli des informations sur l'incident, mais ne mènera pas d'enquête approfondie. Aucune équipe du BSTBureau de la sécurité des transports ne sera déployée sur les lieux.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton