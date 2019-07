Virulente sortie de Dominic Gagnon à l’endroit de Julie Dufour

Est-ce qu’une ville doit payer les frais de scolarité d’un conseiller municipal? C’est la question que se pose le chef d’Alliance Saguenay qui s’en prend une fois de plus à l’administration de Saguenay.

Dominic Gagnon dénonce le fait que la Ville ait remboursé 1723,90 $ entre 2015 et 2018 à la conseillère municipale de Shipshaw, Julie Dufour. Ces frais sont liés à la maîtrise en administration publique qu’effectue la conseillère à l’ ÉNAPÉcole nationale d'administration publique .

Quand on sait que les étudiants un peu sous le seuil de la pauvreté doivent emprunter pour payer leurs frais de scolarité alors là [...] On se demande si, au niveau éthique, il n’y a pas un problème , mentionne Dominic Gagnon.

Le montant ne couvre que les frais d'inscription. La conseillère municipale assure que tout est en règle.

Je ne me suis pas fait un chèque. Il y a quand même des fonctionnaires à la Ville, donc ça passe par le service de trésorerie qui est encadré, c'est envoyé au service du greffe. Le ministère des Affaires municipales en a une copie, c'est déposé chaque année au Québec partout là. C'est encadré par la loi. Tous nos budgets sont déposés chaque année pour savoir où les conseillers ont investi l'argent des contribuables , assure Julie Dufour.

Dans le guide administratif du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire qui porte sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers, on peut lire : « Toute dépense faite à des fins de recherche et de soutien du conseiller doit répondre à un besoin réel et utile aux fins d'accomplissement de ses fonctions ».

Pour Julie Dufour, il n’y a pas de doute; c'est le cas avec une maîtrise en administration publique.

Pour être remboursée, il faut que je prouve que mes cours ont été réussis avec succès. Donc, je fais ça dans mes temps libres, pour être encore plus performante pour mes citoyens pour comprendre encore plus les changements qui se passent au niveau législatif, donc ça me semble une formation extrêmement importante.

Cependant, Dominic Gagnon voit les choses différemment. Il estime que la formation en administration n’est pas orientée vers les conseillers municipaux. Elle concerne plutôt, selon lui, les fonctionnaires qui font de la « microgestion ».