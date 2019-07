Les soins intensifs, une surspécialité à revoir selon un médecin

Les gens se désintéressent des soins intensifs et vont vers d’autres spécialités, donc la charge de travail qui s’accroît avec le vieillissement de la population repose sur de moins en moins d’épaules , soutient le docteur Mathieu Simon.

En 2017-2018, cinq des dix places aux soins intensifs offertes par les trois facultés de médecine du Québec étaient comblées. En 2018-2019, il n’y en avait que quatre.

Seul 2019-2020 permet de rattraper le coup, car chacune des dix places y a trouvé preneur.

Le président de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), Maxime Morin-Lavoie, partage le constat du Dr Simon. Il va y avoir un manque à combler pour les années où moins de médecins se sont fait former en soins intensifs , relate-t-il.

Pas de poste spécifique

Les soins intensifs ne sont pas une spécialité au même type que la cardiologie ou la radiologie. Il s’agit plutôt d’une surspécialisation qui peut être suivie par un médecin spécialiste qui souhaite pratiquer ce type de médecine.

Il n’y a donc pas de poste d’intensiviste à temps plein. Ça demande un profil particulier, il faut avoir un double intérêt, un pour les soins intensifs et un pour une autre spécialité , remarque Maxime Morin-Lavoie.

La surspécialisation prolonge aussi la formation de deux ans, faisant monter le total d’années d’études à 11 ans, signale aussi le président de la FMEQ.

Ce n’est pas très attirant pour les nouvelles recrues puisqu’elles aiment beaucoup mieux se trouver un poste en cardiologie , en pneumologie ou en médecine interne et ne pas avoir à passer par cette espèce de deuxième processus de sélection qui est difficile , se désole Dr Mathieu Simon.

Selon lui, le fait qu’il n’y ait pas de poste spécifique amène aussi certains défis organisationnels. Il n’existe pas dans les hôpitaux de département des soins intensifs qui peuvent recruter de façon indépendante des intensivistes, il faut donc s’accorder avec les autres services et départements pour recruter .

Conditions peu attirantes

Le sacrifice fait partie de la profession d’intensiviste, on fait de longues heures et on travaille dans des conditions où il y a du stress et de l’intensité , admet Dr Simon qui vient de terminer une semaine de plus d’une centaine d’heures de travail.

Cette charge de travail est effectivement un point qui décourage certains étudiants concèdent Maxime Morin-Lavoie de la FMEQ. Il faut pousser pour demander plus de flexibilité dans la pratique et un certain niveau de conciliation travail-famille.

Pour le docteur Simon, il faut trouver un meilleur équilibre entre le dévouement qu’ont les intensivistes envers leurs patients et leur propre santé mentale et physique.

Situation moins alarmante au CHU de Québec

Maryse Turcotte, la directrice des services professionnels du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec, est moins alarmiste. On a une grosse équipe aux soins intensifs, on n’est pas à la merci du départ d'une ou deux personnes , assure-t-elle.

Le centre est tout de même en campagne de recrutement. On met en place des mesures, il faut toujours anticiper, on a fait un appel de candidatures, plus de dix personnes se sont manifestées, je ne suis pas inquiète , poursuit la directrice des services professionnels.

Maryse Turcotte affirme toujours être en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le gardant au courant de la situation.

De son côté, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, dit qu’elle suivra de près l’évolution de ce dossier. Pour elle, des situations avec aussi peu de places comblées en soins intensifs dans les facultés ne sont pas acceptables.

Avec les informations de Nahila Bendali, Marc-Antoine Lavoie et Érik Chouinard.