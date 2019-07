Remplacer Kenny Shields dans le groupe Streetheart : le défi de Paul McNair

Comment arrivez-vous à rendre hommage à Kenny Shields?

« Il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Kenny Shield était un chanteur bien connu dans le pays, c’est de grands souliers difficiles à chausser. J’étais nerveux de prendre sa place au début. Mais quand le groupe a annoncé que j’allais prendre la relève, les retours ont été tellement positifs que j’ai été plus détendu. »

Comment êtes-vous devenu le nouveau chanteur du groupe?

« Il y avait un concert [du groupe Streetheart] au parc Shaw cet été-là, Kenny Shield est décédé juste avant. J’ai eu un appel de Jeff Neill pour chanter quelques chansons à sa [mémoire]. De là est parti l’intérêt que je le remplace. J’aimais déjà le groupe, ils sont tellement bons. Quand il m’a contacté ce soir-là, j’ai pris le temps d’apprendre toutes les chansons et pas seulement celles que j’étais censé chanter. Je les ai toutes pratiquées pendant deux mois.

Est-ce que la chimie s’est faite naturellement entre vous?

On était tout de suite très à l'aise à jouer ensemble. Il ne fallait pas fournir trop d’effort pour que ça fonctionne, c’était automatique. Je n’ai pas la voix pour chanter des chansons comme Johnny Cash disons, mais sinon Led Zeppelin, Journey ou Streetheart c’est un registre où je suis à l'aise.

Quels sont les événements prévus cet été?

On a des spectacles en masse, chaque fin de semaine. Vendredi soir on sera à Prince Albert [en Saskatchewan] et ce dimanche à Rockin’ The Fields [au lac Minnedosa]. On voyage, c’est assez occupé. Nous allons aussi jouer à Springhill le 24 août, ce sera le prochain spectacle près de la ville de Winnipeg.