Jennifer McKelvie à la barre du Comité consultatif des affaires francophones de Toronto

Elle est une des rares élus à l'hôtel de ville de Toronto qui peut s'exprimer en français outre le maire John Tory. La nouvelle présidente du Comité consultatif des affaires francophones de Toronto voit même dans son nouveau rôle une bonne occasion pour renouer des liens avec ses racines françaises.

Mes ancêtres ont immigré au Canada en 1671. Ils sont venus de France pour s'établir en Acadie. Et mon grand-père était Québécois. Jennifer McKelvie conseillère municipale de Toronto

L'élue a fréquenté l'école élémentaire catholique Precious Blood de Scarborough où elle a étudié en français la moitié de la journée de la 5e à la 8e année. Diplômée de l'Université de Toronto, Jennifer McKelvie a travaillé en tant que scientifique environnementale avant de se lancer en politique municipale.

Affaires francophones

Le Comité consultatif des affaires francophones de Toronto, qui a maintenant un volet consacré au soutien au développement économique pour les entreprises francophones, sera composé de huit membres dont quatre proviendront d'organisations francophones reconnues. Les quatre autres seront des individus choisis en fonction de leur qualité de leadership dans les secteurs du culturel, du développement communautaire, des affaires ou de secteurs liés au mandat du comité consultatif.

Le Comité consultatif des affaires francophones de Toronto est un nouveau départ selon sa présidente Jennifer McKelvie qui aimerait avoir des réunions plus régulières afin de faire avancer les dossiers. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

La date limite pour soumettre une candidature est prolongée jusqu'au 3 septembre. Il y a déjà une trentaine de candidats en lice pour pourvoir l'un des huit postes. Le comité aux nominations de divers comités consultatifs soumettra ses recommandations au conseil municipal en octobre.

Les objectifs

La première réunion du Comité consultatif des affaires francophones aura lieu en novembre selon sa présidente, Jennifer McKelvie. Le mandat du comité, le nombre, la fréquence des réunions et le bilan des activités du comité précédent sont prévus à l'ordre du jour.

J'ai aussi demandé une mise à jour sur le statut de la Maison de la francophonie et sur les protocoles d'ententes de la Ville avec d'autres municipalités francophones dans le monde , a ajouté Mme McKelvie.

L'élue municipale se dit déterminée à faire avancer plus rapidement les dossiers de la communauté francophone de Toronto. Elle veut éviter que les décisions et les travaux du comité se fassent à pas de tortue comme par le passé selon elle.

Je dois respecter l'engagement des membres qui ont décidé de siéger au comité , souligne-t-elle, c'est un nouveau départ pour tous.

Le développement économique et les arts l'intéressent également, car elle y voit un grand nombre d'opportunités pour la Ville et la communauté. Jennifer McKelvie croit fermement que la Ville de Toronto doit être un leader qui protège et améliore la vie des francophones.

Reste à voir si elle réussira là où d'autres ont échoué... Jennifer McKelvie a moins de quatre ans pour relever le défi.