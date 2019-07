Davantage de clôtures à orignaux dans le parc

Le couple d'Alma revenait de Québec lorsqu'un orignal a bondi sur la route 175 à la hauteur du kilomètre 165, dans une zone non-clôturée. Le choc a été brutal pour les passagers qui se remettent tout juste de leurs blessures.

On est rentré dedans, l'orignal a été coupé en deux et il s'est ouvert sur nous dans l'auto. On avait des organes de l’animal partout sur nos cuisses. , décrivent d’une même voix Mathilde Gauthier et Antoine Bouchard-Paradis, le couple qui a subi l’impact.

Le jeune homme de 19 ans a bien failli perdre son œil gauche.

Ils ont enlevé tous les morceaux de vitre, enlevé mon cristallin, pour l'instant je vois juste embrouillé, je ne vois pas au complet. Antoine Bouchard-Paradis

Un environnement plus sécuritaire

Ils espèrent que leur histoire poussera le gouvernement à installer des clôtures à orignaux partout dans le parc des Laurentides.

C’est quand même une question de sécurité, c'est stressant pour nous de remonter en voiture après. On pense que ça peut se reproduire , explique le couple.

Mathilde Gauthier et Antoine Bouchard-Paradis ont vécu l'horreur, le 3 juillet dernier. Photo : Radio-Canada

Le soir de l'accident, ils ont été secourus par de bons samaritains. La police, elle, ne s'est jamais rendue sur les lieux.

Parce qu'ils ne savaient pas trop qui envoyer vu qu'on était entre Québec et Saguenay. Ils s'obstinaient pour savoir qui allait venir affirme Mathilde Gauthier.

Ils estiment qu'une autopatrouille prête à intervenir devrait se trouver en tout temps au milieu de la réserve faunique des Laurentides.

D'après les informations de Priscilla Plamondon-Lalancette