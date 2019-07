45 ans après l’explosion d’une grenade à Valcartier, des cadets toujours dans l’attente

Le 30 juillet 1974, près de 150 personnes, cadets, sous-officiers et officiers s'étaient rassemblés dans un dortoir pour suivre une formation sur la sécurité et les explosifs.

L’exercice devait se dérouler avec des explosifs désamorcés et des morceaux d’explosif. Or, ce ne fut pas le cas.

Il y a deux grenades actives qui s’y étaient retrouvées et qui ont été distribuées à travers les cadets , raconte Michel Juneau-Katsuya, qui avait 14 ans à l’époque.

Malheureusement, l’un des cadets a, sans le savoir, par inadvertance, tiré sur la goupille d’une des grenades actives et celle-ci a sauté quelques secondes plus tard, poursuit-il. Il a d’ailleurs reçu des éclats de grenades dans les mains durant l’explosion.

Michel Juneau-Katsuya Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Des indemnités tardives

Après le drame, la loi du silence a régné. C’est des années plus tard, en 2017, que les Forces canadiennes ont confirmé que des indemnités seraient remises aux victimes et à leurs familles.

Un montant universel de 42 000 $ a été remis à toutes les personnes impliquées , précise Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité nationale.

On va s’en souvenir toute notre vie, mais il y a pu y avoir un processus de guérison qui a été entamé. Michel Juneau-Katsuya

Les victimes pouvaient aussi demander jusqu’à 310 000 $ de compensations en fonction des dommages physiques ou psychologiques subis. Toutefois les démarches sont plus laborieuses .

Plus de 110 victimes en ont fait la demande. Une quarantaine de personnes sont toujours dans l'attente de cette compensation. Les Forces armées canadiennes disent faire de leur mieux pour traiter ces demandes le plus rapidement possible.

C’est une évaluation qui doit être faite qui est faite sur deux critères principaux, est-ce que vous avez été blessés physiquement et quelles sont les séquelles psychologiques que vous avez subies , ajoute M. Juneau-Katsuya.

Des cadets lors d'une cérémonie en hommage aux victimes en 2017. Photo : Radio-Canada / Carl Marchand

Même si les victimes ont été abandonnées par la Défense nationale pendant plus de 40 ans, ces démarches aident à penser les plaies.

Il n’y a personne qui va pouvoir corriger le passé. C’est arrivé, ç’a été mal fait, ç’a été mal géré et pendant 40 ans, on a dû garder le silence [...] on garde bien de l'amertume, de la rancœur, énormément de peine, mais les efforts qui ont été faits on doit les signaler.

Une commémoration aura lieu mercredi à la base militaire de Valcartier pour rendre hommage aux victimes.