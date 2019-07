Achalandage élevé à la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon

L'achalandage est particulièrement élevé à la traverse entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup, lundi.

L'équipe du traversier Trans-Saint-Laurent a publié sur les réseaux sociaux un texte demandant aux passagers de s'armer de patience et de rester à l'affût des retards.

Une situation similaire s'est produite dimanche alors qu'une longue file de véhicules s'étendait devant le quai de Saint-Siméon en début de soirée.

Cet achalandage important coïncide avec l'annulation des traversées entre Matane et Godbout et entre Forestville et Rimouski, dimanche.

Le navire NM Trans Saint-Laurent peut accueillir une centaine de véhicules par traversées. Il effectue entre deux et quatre traversées par jour.