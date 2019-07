Le lac Matapédia à la merci d'une plante ultra-envahissante

Le problème du myriophylle à épi ne semble pas être pris au sérieux partout dans la Matapédia. Pourtant, cette plante aquatique envahissante a été détectée près de Mont-Joli et son introduction dans le lac Matapédia pourrait avoir des conséquences énormes.

Le myriophylle à épi se retrouve dans plus d'une centaine de plans d'eau du Québec, particulièrement dans l'ouest de la province. On le retrouve cependant, depuis 2016, dans le lac Témiscouata et dans le lac du Gros-Ruisseau, appelé aussi Lac-Sandy, à Mont-Joli.

Lorsqu'un plaisancier l'introduit, la plante indésirable se répand à vitesse grand V, car elle peut se reproduire par fragmentation de la tige. On ne lui connaît que très peu de prédateurs naturels.

Le myriophylle à épi Photo : Radio-Canada

Depuis déjà sept ans, l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche tente de sensibiliser élus municipaux et plaisanciers à l'importance d'établir des remparts pour éviter que cette plante qu'on retrouve à moins de 50 kilomètres de la tête du lac Matapédia ne fasse son entrée fracassante.

Son introduction détruirait l'habitat de nombreuses espèces aquatiques en plus de nuire à la navigation, particulièrement dans les marinas et près des berges.

Les résultats de cet effort de sensibilisation sont cependant mitigés.

À Val-Brillant, par exemple, la municipalité a pris des mesures drastiques en bloquant le libre accès à sa marina. Mais ses voisines, Amqui et Sayabec n'ont pas bougé aussi rapidement. L'affichage invitant les plaisanciers à la prudence, bien visible à Val-Brillant, est ailleurs déficient, voire même inexistant.

On essaie de faire comprendre l'impact et les risques économiques, mais ils ne sont pas compris par les élus, les citoyens et les pêcheurs. Mireille Chalifour, directrice de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Seulement une cinquantaine de kilomètres séparent le lac du Gros-Ruisseau, infesté par le myriophylle à épi, et le lac Matapédia. Photo : Radio-Canada

Par exemple, lors de notre passage à Amqui, nous n'avons vu aucune indication visuelle pour sensibiliser les utilisateurs du plan d'eau. Pourtant, de nombreux touristes utilisent ce débarcadère chaque été, puisqu'il est attenant au camping municipal.

C'est le cas de Mathieu Boulin, un résident de Fermont, rencontré alors qu'il mettait son bateau à l'eau. Il n'avait jamais entendu parler de cette plante envahissante.

À la marina d'Amqui, aucun affichage ne permet de sensibiliser les plaisanciers à l'importance de laver son bateau pour empêcher la prolifération du myriophylle à épi. Photo : Radio-Canada

Personne ne l'avait informé des risques lors de son enregistrement au poste d'accueil ou au moment de sa réservation d'un ponton.

Quelqu'un nous a dit qu'à Val-Brillant, il fallait le laver, mais pas ici. En tout cas, personne ne m'en a parlé , a mentionné le jeune père de famille qui avait quand même pris soin de laver la coque de son embarcation. Pas le choix, j'arrive de la 389 , a-t-il ajouté en riant.

À Sayabec, seule une petite pancarte juchée à plus de deux mètres du sol, donc presque illisible, rappelle l'importance d'éviter la prolifération des plantes aquatiques envahissantes.

Une rencontre était pourtant prévue avec les élus ce printemps pour élaborer un plan concerté. Celle-ci a été repoussée à la fin de l'été, après la saison touristique.

La directrice du Conseil de bassin versant Matapédia-Restigouche craint que le réveil ne se produise seulement lorsque le mal sera fait.

Des fois, on a beau essayer de pousser, mais l'humain est ce qu'il est... Mireille Chalifour, directrice de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Val-Brillant : l'exemple à suivre

La municipalité de Val-Brillant a installé une chaîne pour forcer les plaisanciers à s'arrêter et à s'informer sur l'importance d'éviter l'introduction du myriophylle à épi dans le lac Matapédia. Photo : Radio-Canada

À Val-Brillant cependant, le message passe. Depuis cet été, une chaîne bloque l'accès à la marina. Les usagers doivent donc s'arrêter et sont invités à inspecter leur bateau.

Cette mesure a été contestée au départ par des citoyens qui y voyaient une entrave à la libre circulation. Mais, ils ont vite compris l'importance de préserver l'intégrité du lac, soutient le directeur adjoint, Michael Vignola.

Nous, on a décidé de prévenir plutôt que de guérir. Pour le reste, on ne peut pas gérer ce qui se passe ailleurs [dans les autres municipalités]. Michael Vignola, directeur adjoint de la municipalité de Val-Brillant

La municipalité entend convaincre ses voisines d'en faire autant pour empêcher l'arrivée du myriophylle à épi dans la Matapédia.