Une tendance familiale pour les usagers de VTT dans la région

La pratique du véhicule tout terrain (VTT) est en voie de surpasser celle de la motoneige à la grandeur du Québec. Plus de 390 000 VTT sont immatriculés dans la province contre 200 000 motoneiges. Cette nouvelle industrie touristique se développe aussi dans la région à la faveur des nouveaux véhicules familiaux.

Le passe-temps solitaire est devenu une activité familiale dans les dernières années avec l'arrivée de nouveaux équipements: des autoquads à deux places pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers.

Les gens vont de plus en plus opter pour un modèle plus familial avec une cabine fermée, chaufferettes pour être capable d'amener les enfants. Réjean Laberge, directeur des ventes à Imperium Chicoutimi

Contrairement à la motoneige, la pratique du VTT véhicule tout terrain est possible à l'année. Mais les sentiers quatre saisons sont encore en développement dans la région, car il manquerait des liens entre les secteurs d'Alma et Larouche.

Une randonnée en VTT Photo : Gracieuseté Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on compte plus 38 000 VTTvéhicule tout terrain immatriculés.

Lier la province

La fédération québécoise de club quad travaille surtout à lier les régions administratives les unes aux autres, afin d'arriver à une offre attractive pour les touristes.

La région a déjà un accès à la Capitale-Nationale, la Mauricie est connecté à Roberval. Saint- Félicien avec la Haute-Mauricie et on travaille sur un lien pour connecter le Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. , indique Danny Gagnon le directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad.

La carte des sentiers destinés aux VTT s'étend sur 23 000 kilomètres au Québec.