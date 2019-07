Un réseau pour favoriser le développement d'entreprises de technologies de santé

Ottawa accorde 3,5 millions de dollars à l’Autorité de la santé de la Saskatchewan pour la création du Réseau de santé CAN de l’Ouest, un réseau visant à favoriser le développement d'entreprises qui élaborent des solutions technologiques dans le domaine des soins de santé.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan dirigera la mise en place du réseau pour les provinces de l'Ouest.

Le Réseau de santé CAN de l'Ouest aidera les petites et moyennes entreprises canadiennes dans le développement et la commercialisation de nouvelles technologies dans le domaine de la santé, indique un communiqué du gouvernement fédéral.

Ces entreprises pourront travailler directement avec des organismes de soins de santé pour comprendre leurs besoins, mener des travaux de recherche, améliorer ou développer des technologies.

« Notre gouvernement effectue cet investissement pour faire prendre de l’expansion à des entreprises et créer de bons emplois pour les Canadiens », déclare la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Mary Ng, dans un communiqué.

Pour la chef des opérations à l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan, Suann Laurent, ce réseau permettra aux institutions de santé d’explorer des solutions pour améliorer leurs services dans différents domaines, comme la « radiologie ou les examens de diagnostic ».

« On veut tirer profit des meilleures solutions éprouvées », déclare-t-elle.

Quatre autres organismes de santé, les Services de santé de l'Alberta, l'Institut de santé publique O'Brien, le Children’s Hospital Research Institute of Manitoba et Vancouver Coastal Health participeront aussi à la mise en place du Réseau de santé CAN de l’Ouest.

D'autres initiatives semblables sont lancées à travers le pays.

Ottawa a aussi accordé un financement de 3,5 millions de dollars pour la création du Réseau de santé CAN dans le sud de l’Ontario, dont la mise en place sera coordonnée par l'organisme Partenaires de santé Trillium.

Des réseaux similaires pourront aussi voir le jour au Québec, dans le Canada atlantique et dans le Nord canadien, selon le communiqué.