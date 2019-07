Créer les HLM de demain dans le quartier Saint-Michel

Construits en 1972, les 180 logements ont été détruits, repensés et remodelés pour loger de façon plus adéquate plus de 600 personnes. Un projet de 54 millions de dollars. En plus d'être vétustes, les habitations Saint-Michel Nord avaient quelques défauts.

La façon dont c'était configuré, c'était comme on dit en anglais des ''closter''. C'est vraiment un endroit où il y a des cours intérieures, des accès piétons vers l'intérieur, donc les adresses ne donnent pas sur la rue. La chef de projet pour l'OMHM, Nathalie Thifault

C'est une particularité de l'architecture de l'époque. En 1972, c'était des essais des architectes , dit-elle.

Anciennes habitations Saint-Michel Nord récemment démolies. Photo : Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Une nouvelle architecture pour un milieu plus sécuritaire

C'était des entrées en ciseaux, donc il y a autant d'entrées par l'avant que par l'arrière, ça fait de belles cachettes , décrit Nathalie Thifault, en parlant de l'ancienne configuration.

« Il y avait surtout des problématiques de délinquance, de gang de rue, parce que c'était un lieu qui s'était isolé sur lui-même. Ce sont des problématiques que l'on a rencontrées, mais c'est aussi la pauvreté qu'il y a dans le quartier », décrit Hamid Karti, directeur Mon Resto Saint-Michel.

Le niveau de criminalité ou de gang de rue avait diminué, mais il restait quand même que le HLM était vieux et était fermé sur lui-même , explique celui qui est à la tête de l'organisme communautaire qui avait ouvert un restaurant et une halte-garderie en plein cœur des HLM. La maison des jeunes Par la Grand'Porte avait, elle aussi, un local dans les habitations.

Restaurant de l'organisme Mon Resto Saint-Michel au coeur des anciennes habitations Saint-Michel Nord. Photo : Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Une nouvelle rue

Dans la nouvelle configuration, les organismes auront de nouveaux locaux. Une rue sera aussi construite au centre du terrain. Il y aura même deux grands logements comprenant six chambres à coucher.

Aménagement de la future rue au centre des habitations Saint-Michel Nord. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Maquette du nouveau projet des habitations Saint-Michel Nord. Photo : Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Un retour attendu

Tous les locataires ont dû être relocalisés dans d'autres appartements, même à l'extérieur du quartier Saint-Michel. Pour le moment, au moins la moitié retournera dans les habitations , assure Nathalie Thifault.

C'est le cas de la présidente de l'Association des locataires, Magalie Gaston, qui, après deux ans d'attente, souhaite renter chez elle et retrouver ses anciens voisins, sa fille et ses amies.

La présidente de l'Association des locataires des habitations Saint-Michel Nord, Magalie Gaston. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

Cela va être tout neuf et ce sera bien. Maintenant, avec la rue, les pompiers, les policiers et les ambulanciers vont pouvoir entrer, parce qu'ils devaient venir à pied. La présidente de l'Association des locataires, Magalie Gaston

Elle a tout de même certaines craintes : C'est pour la sécurité des enfants, on craint ça, avec les voitures qui vont passer dans la nouvelle rue.

Magalie Gaston espère aussi que l'entraide qui existait sera encore présente. On faisait des fêtes de Noël, des BBQ, mais on va garder le même esprit, l'esprit d'équipe , assure-t-elle.