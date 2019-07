RemplisVert à la conquête de la Terre

Lancé il y a à peine un mois, le mouvement écologique d'une famille de six enfants de Windsor explose.

L'idée de la tribu Russell est simple : des commerces et entreprises leur achètent un autocollant au coût de 15 $ qu'ils affichent en vitrine et qui invite les passants à venir dans leur local remplir leur gourde d'eau, et ce, gratuitement.

Pour chaque autocollant vendu, la famille remet, au passage, un don de 2 $ à la Fondation David Suzuki.

À ce jour, plus d'une centaine d'entreprises ont emboîté le pas aux quatre coins du Québec. Des autocollants #RemplisVert se retrouvent aussi loin qu'à Gatineau, Baie-Comeau, Dolbeau, Mistassini et aux îles de la Madeleine. Un restaurant français a aussi contacté la famille pour en avoir un.

L'entreprise Cascades a pris la famille Russell sous son aile. Depuis peu, des affiches #RemplisVert ont été installées au parc Bernard-Lemaire pour indiquer aux usagers où sont situées les buvettes d'eau.

J'ai sauté sur l'idée, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai contacté la famille en leur disant, je ne sais pas ce que je vais faire pour vous aider, mais je vais vous aider. Du moins, je vais faire embarquer le village de Kingsey Falls , explique la conseillère en développement durable chez Cascades, Marie-Eve Chapdelaine.

Désormais, l'épicerie, la quincaillerie, l'hôtel de ville, entre autres, affichent leur autocollant. La question de la compétition pour les commerces qui vendent des bouteilles d'eau a été soulevée, mais tous ont tout de même emboîté le pas. Étonnamment, on a entamé des discussions et les gens perçoivent ça comme étant le bon geste à poser , précise Mme Chapdelaine.

Cascades n'est pas la seule à les soutenir. Le Festival ÎleSoniq, qui aura lieu les 8 et 9 août au parc Jean-Drapeau de Montréal, offrira aux festivaliers une gourde à l'effigie de #RemplisVert.

Sans oublier que des ambassadeurs voient à répandre le message vert des Russell dans plusieurs régions du Québec.