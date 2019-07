Alexandre Gagné des Roughriders prépare déjà son après-carrière

Le centre-arrière des Roughriders de la Saskatchewan, Alexandre Gagné, multiplie les efforts pour prolonger sa carrière de footballeur le plus longtemps possible. Mais, conscient qu'elle prendra fin un jour ou l'autre, l’athlète de 27 ans assure ses arrières. Il prépare dès maintenant sa reconversion dans le monde des finances.

Déjà détenteur d’un baccalauréat en finances, le natif de Saint-Hubert, au Québec, a terminé cet hiver sa maîtrise en finances en suivant des cours intensifs à l'Université de Sherbrooke.

Ignoré au repêchage de la LCF, Alexandre Gagné a fait sa place chez les Roughriders en 2017 en tant qu'agent libre. Photo : Radio-Canada

Dans le même temps, il a continué à s'entraîner d'arrache-pied, à raison de cinq jours par semaine, pour se maintenir à un niveau professionnel. Son objectif était de revenir en Saskatchewan, à la mi-mai, au sommet de sa forme physique.

« J’avais un horaire assez chargé, mais c’était structuré. J’y allais au jour le jour, un examen et un entraînement à la fois », raconte celui qui se dit fier d’avoir remis son mémoire avant d’entamer sa troisième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Jongler entre les deux carrières

Alexandre Gagné est présentement à la recherche d'une entreprise qui pourrait l'embaucher pendant la saison morte, c'est-à-dire de novembre à mai. Il a passé quelques entrevues; elles n'ont rien donné pour le moment.

« Ce serait un peu comme un processus de stage : je pourrais me promener d’un département à l’autre pour bien connaître l’entreprise. Pour celle-ci, ce serait une sorte d’investissement pour que je devienne [un employé] à temps plein une fois ma carrière de footballeur terminée. »

Alexandre Gagné (32) s'est imposé au sein des unités spéciales des Roughriders lors de la saison 2018, en cumulant 23 plaqués en 17 matchs. Photo : La Presse canadienne / Matt Smtih

Le no 32 du Vert et Blanc a certes bien hâte d’enfiler un veston et une cravate quotidiennement, mais il n’est pas prêt à délaisser son casque et ses épaulettes de si tôt.

« Tant et aussi longtemps que mon corps va me le permettre, je vais continuer. Mais j’y vais une saison à la fois. »

Statistiques d’Alexandre Gagné au sein des unités spéciales : 2017 : 1 match, 1 plaqué 2018 : 17 matchs, 23 plaqués (meneur chez les Roughriders, 3e dans la LCFLigue canadienne de football ) 2019 : 6 matchs, 7 plaqués (2e chez les Riders, 8e dans la LCFLigue canadienne de football )

Source : site officiel de la LCFLigue canadienne de football

Lors de sa première saison avec les Riders en 2017, Alexandre Gagné n'avait pu jouer qu'un seul match (sur 18), à cause d’une blessure à la cheville. Depuis, sa santé ne l’a plus empêché de fouler le terrain.

Un joueur de football n’est jamais réellement à 100 %. Je vais toucher du bois en disant cela, mais ma santé va relativement très bien. Alexandre Gagné

La polyvalence

Afin d’optimiser son temps dans la LCFLigue canadienne de football , le secondeur transformé en centre-arrière continue à développer sa polyvalence année après année. Utilisé majoritairement dans les unités spéciales, il effectue maintenant les remises sur les bottés de placement et les convertis d’après touché. Il est aussi le substitut pour les longues remises et pour les bottés.

« C’est un entraîneur à l’école secondaire qui m’avait conseillé d’ajouter le plus de cordes à mon arc en me disant que ça allait payer un jour. Au début, je le faisais seulement parce qu’il m’obligeait à le faire, mais, à l’université, j’ai réalisé que ça pouvait effectivement prolonger ma carrière. »