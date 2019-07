Ottawa versera 487 000 $ pour revitaliser le parc de la rivière Batiscan

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi un investissement 487 000 $ pour revitaliser les installations du parc de la rivière Batiscan. En bénéficiant de cet aide, l’endroit, qui offre un paysage où se succèdent chutes et bassins d’eau, accueillera maintenant de nouveaux sentiers de marche et de vélo et plusieurs bâtiments neufs.

La somme reçue servira aussi à la mise à niveau des réseaux électriques et d'aqueduc et d'égouts. Le parc de la rivière Batiscan, qui fête d’ailleurs ses 40 ans d'existence, aura maintenant les moyens de ses ambitions, selon le député de Saint-Maurice - Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice - Champlain, espère attirer davantage de touristes au parc de la rivière Batiscan. Photo : Radio-Canada

C’est une grande annonce! On parle d’un investissement de plus de 487 000 $! François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice - Champlain

Bonifier l’offre touristique, pour moi, c’est important, explique le député. Je dis souvent qu’on a de l’ambition pour nos régions. Pour moi, le développement récréotouristique fait partie intégrante du renouveau économique dans la Mauricie.

Selon le ministre, quatre visiteurs sur cinq proviennent de l’extérieur de la région pour profiter de l’hébergement en camping, des tentes, des yourtes ou des refuges offerts sur place.

Les employés du parc heureux de l’annonce

Nicole Robert, directrice générale du parc de la rivière Batiscan, estime que l'investissement arrive au bon moment puisque le parc avait déjà prévu des rénovations majeures.

Nicole Robert, directrice générale du parc de la rivière Batiscan, est fière de pouvoir améliorer les installations. Photo : Radio-Canada

On est vraiment fiers! C’est un projet global d’environ 1,2 million, donc c’est déjà un morceau important. Ce levier-là nous permet d’investir et d’aller chercher d’autres partenaires, dont la MRC.

Selon madame Robert, le projet pourrait s’échelonner jusqu’en mars 2021.