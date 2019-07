Elizabeth May, de passage à T.-N.-L., vante son nouveau « candidat vedette »

À quelques mois du prochain scrutin fédéral, la cheffe du Parti vert du Canada, Elizabeth May, est de passage à Terre-Neuve, où elle espère tirer parti des récentes percées vertes ailleurs au Canada et d’un nouveau « candidat vedette ».

Selon Elizabeth May, l’annonce que Greg Malone se présente comme candidat vert dans la circonscription d'Avalon signale la possibilité d’une première victoire pour son parti à Terre-Neuve-et-Labrador.

Greg Malone est écrivain et comédien. Il est également l'un des anciens membres des troupes Codco et Wonderful Grand Band, deux groupes d’humoristes des années 1970, 1980 et 1990.

Mme May rappelle qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, les verts sont depuis mars dernier l’opposition officielle. En Colombie-Britannique, ils ont formé une coalition avec le Nouveau Parti démocratique. Trois candidats verts ont été élus au Nouveau-Brunswick et, en Ontario, le chef du Parti vert siège à Queen’s Park.

Une victoire verte s’annonce imminente dans la province la plus à l’est du Canada, assure-t-elle.

Un défi à relever

Les verts ont toutefois un énorme défi à relever à Terre-Neuve-et-Labrador. Un candidat fédéral vert n’a jamais été élu dans la province. Lors des dernières élections, aucun candidat vert n’a obtenu plus de 3 % des voix.

C’est un grand écart entre 3 % des voix et gagner un siège, mais je pense que c’est possible , soutient Elizabeth May, qui visitera la province de lundi à mercredi. Je pense qu’il y a des inquiétudes graves dans chaque région du Canada à cause du changement climatique.

Greg Malone, candidat vert dans la circonscription d'Avalon Photo : Radio-Canada

En 2000, lors d’une élection partielle dans l'ancienne circonscription de Saint-Jean Ouest, le progressiste-conservateur Loyola Hearn a devancé M. Malone par seulement 300 voix.

À l’époque, il s’est porté candidat sous la bannière néo-démocrate. Mais M. Malone explique qu’il est de moins en moins impressionné par le leader néo-démocrate actuel, Jagmeet Singh.

Quand Elizabeth May lui a demandé de joindre son équipe des élections de 2019, soulignant la crise climatique qui menace le Canada , il a décidé de se relancer en politique fédérale.

Elizabeth m’a appelé et elle m’a dit que c’était notre dernière opportunité, nos dernières élections pour tenter d’éviter le chaos climatique et garder une mesure du contrôle sur la crise climatique , raconte-t-il.

Je pense que les gens perdent espoir. Ils ont voté pour les conservateurs et les libéraux, les libéraux puis les conservateurs, et ils voient qu’ils obtiennent toujours le même résultat. Greg Malone, candidat vert, Avalon

Greg Malone est né à Saint-Jean, mais il possède une maison à Avondale depuis 1975. Il admet que lors des élections de 2015, les verts ont obtenu la plus grande proportion des voix dans les circonscriptions urbaines. Mais il soutient que les changements climatiques sont les plus marqués dans les régions rurales de la province.

Les parties rurales de Terre-Neuve-et-Labrador souffrent le plus de la dégradation environnementale, de l’effondrement de l’industrie de la pêche et des coupes à blanc , soutient-il.

Des difficultés historiques

Le succès du Parti vert à Terre-Neuve-et-Labrador a historiquement été empêché par trois facteurs, explique un politologue de l’Université Memorial, Kelly Blidook.

Depuis des années, la formation politique dénonce ouvertement la chasse aux phoques, une industrie de moins en moins importante, mais qui demeure un enjeu politique exceptionnellement délicat pour bien des électeurs.

Le parti réclame également l’arrêt de la production du pétrole, une industrie qui contribue toujours à près d’un sixième des revenus de la province.

Le professeur Blidook indique aussi qu'il existe une tendance des électeurs de rester fidèle aux partis pour lesquels ils ont toujours voté.

Ces facteurs empêchent le succès du parti depuis des années et si on regarde les résultats des dernières élections fédérales, ils sont épouvantables , explique-t-il.

Une liste complète de candidats

David Peters, bénévole pour le Parti vert à Terre-Neuve depuis 2014, confirme que les verts auront une liste complète de candidats à Terre-Neuve-et-Labrador. Mais il indique que le parti mise surtout sur Avalon et Greg Malone.

Je n’ai pas bon espoir de gagner sept sièges. Nous n’avons jamais obtenu plus de 5 % des voix, dans n’importe quelle circonscription, mais nous restons ambitieux parce que nous savons que les enjeux sont très, très difficiles , dit-il.