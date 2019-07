Une nouvelle ressource voit le jour pour soutenir des artistes à Québec

L'organisme aura comme mandat de fournir des ressources professionnelles, à moindre coût, indique Patrick Labbé, directeur de la programmation du Phoque OFF et futur directeur général de la Centrale alternative.

Fiscalistes spécialisés en culture, avocats pour les droits d’auteur, psychologues : la liste des services qui seront offerts est aussi longue que les besoins des musiciens. Souvent, les gens ne savent pas où aller. En étant abonné à nos services, on pourra les diriger , rassure Patrick Labbé.

Une idée mijotée

L’idée de mutualiser des ressources en culture mijote dans la tête de Patrick Labbé depuis déjà cinq ans. Depuis 2015, Patrick organise le Phoque OFF, un événement en marge de RIDEAU.

En février, l’industrie des arts de la scène se rencontre à Québec et le Phoque OFF présente concerts et tables rondes, en parallèle. Au fil des discussions et de l’engouement pour les Messes basses, il était clair qu’il y avait un besoin pour la scène indépendante, selon M. Labbé.

Avec le Phoque OFF, on a réalisé que pour une des rares fois, on travaillait tous ensemble pour se mettre de l’avant .

Des besoins variables

Selon Patrick Labbé, l’industrie musicale a beaucoup changé dans les 30 dernières années. Alors que de gros joueurs étaient responsables du côté administratif pour plusieurs musiciens, aujourd’hui, la scène indépendante est construite de microentreprises: Plus ça va, plus c’est des petits joueurs qui ont de grands succès. Ils travaillent sur l’artistique, mais n’ont pas la structure pour supporter un succès pareil. Ça devient rapidement demandant. »

Pour un artiste qui doit gérer la croissance de sa carrière, un manque d’information et de ressource se fait sentir. Le futur directeur général de l’organisme affirme qu’on peut rapidement être pris dans un cercle vicieux: « Quand t’es artiste indépendant, t’avances par tes propres moyens. Plus t’avances, plus t’as besoin de structure, plus t’as besoin de structure moins tu crées et à un moment, il n’y a plus de création, il y a juste de la structure. »

Le premier mandat officiel de la Central alternative sera le prochain Phoque OFF, en février 2020. L’organisme reprendra le flambeau pour la coordination de l’événement.

Actuellement, l’équipe est à la recherche de partenaires et finalise le conseil d’administration.