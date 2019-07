La Banque alimentaire Memphrémagog crie famine

La Banque alimentaire Memphrémagog lance un appel à la générosité parce que les denrées non périssables sont rares sur ses tablettes.

La directrice générale, Suzanne Lafleu,r soutient que cette situation prévaut depuis la fin juin. L'organisme doit donc utiliser les dons en argent reçus pour acheter plus de denrées.

Entre autres, il manque des céréales, du thon en conserve, du sucre ou du riz par exemple.

Chaque été, c'est le temps des vacances, ce qu'il se passe, c'est qu'on reçoit un peu moins de denrées, mais on nourrit le même nombre de familles chaque semaine. On nourrit une soixantaine de familles par semaine en moyenne et une vingtaine d'organismes dans le milieu , rappelle Mme Lafleur.

Cette dernière soutient toutefois que les denrées périssables sont reçues en nombre suffisant.

La situation est la même chez Moisson Estrie.