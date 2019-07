Une série de vols dans les voitures inquiète des résidents d'Orléans

Dolorès Côté et son mari habitent Grenoble Crescent et font partie des victimes des voleurs. Ces derniers leur ont subtilisé un sac de sport et des casquettes, sans toutefois faire de dommages au véhicule.

Nos portes d'auto étaient semi-ouvertes. [...] On avait tout verrouillé la veille , affirme Mme Côté. Quand on a ouvert la porte du véhicule de mon mari, toutes ses choses étaient étendues sur son siège d’en avant.

Il n’y avait aucun dommage. C’est comme s’ils avaient la clé pour entrer dans le véhicule. Dolorès Côté, victime de vol dans sa voiture

C’est en parlant avec les voisins qu’elle a constaté qu’au moins 14 vols semblables avaient été commis au cours de la fin de semaine sur Grenoble Crescent.

Dolorès Côté affirme avoir été victime d'un vol à l'intérieur de sa voiture même si les portes étaient verrouillées. Photo : Radio-Canada

Jason Michaud quant à lui s’est fait voler le permis de chasse qui se trouvait dans son véhicule.

[Dimanche] on sortait le chien quand on a remarqué que nos portes étaient ouvertes, alors qu’elles sont toujours fermées , dit-il. Tout le contenu de la boîte à gants était sur le plancher de la voiture. C’est là qu’on s’est rendu compte que tout le voisinage s’était fait voler.

Jason Michaud s'est fait volé un permis de chasse dans sa voiture et veut maintenant installer une caméra de surveillance. Photo : Radio-Canada

Michel Lecavalier était de son côté parti avec sa famille pour le week-end et n’a pas subi de vols. Il est tout de même inquiet et prévoit installer une caméra pour surveiller les allées et venues des passants.

J’ai peur un peu parce que des fois nos véhicules sont barrés, d’autres fois ils ne le sont pas , affirme-t-il. Mais j’ai vu que c’est fait professionnellement; il y a des véhicules qui étaient barrés. Ça m’inquiète beaucoup.

Je vais m’installer une caméra dehors parce qu’on a vu du monde rôder autour la nuit. Ça a frappé trop proche de la maison, je ne veux pas que ça nous arrive. Michel Lecavalier, résident d’Orléans

On a tellement un bel environnement ici, ça nous fait mal parce que ce n’est pas ça notre quartier , affirme Dolorès Côté. Et là, tu te dis qu’on est peut-être aussi vulnérables que les autres dans le fonds.

La police d’Ottawa enquête sur cette série de vols, mais affirme qu’il est trop tôt pour dire si les voleurs ont vraiment piraté des clés.

