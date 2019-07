Cocktail météo pour le Nord de l’Ontario

Les météorologues prévoient de 50 à 75 mm de pluie qui faiblira peu à peu mardi soir pour la région d’Attawapiskat.

Cette pluie est associée à un clipper de l’Alberta inhabituellement fort pour la saison , précise Environnement Canada. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

A Fort Albany, les précipitations pourraient atteindre de 30 à 55 mm, selon les météorologues.

Avec du temps chaud et humide, les régions du Grand Sudbury et les environs, North Bay, Nipissing Ouest, Kirkland Lake, New Liskeard et Temagami sont tous sous le coup d’une veille d’orages violents.

Voilà à quoi resssemblait la carte d’avertissement météorologique en début d’après-midi lundi pour le Nord-Est de l’Ontario. Photo : Environnement Canada

Ces orages devraient se former lundi après-midi et en soirée.