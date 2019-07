Un texto en cas de catastrophe naturelle à Québec

Inondation, déversement de matières dangeureuses ou encore épisode de chaleur accablante, la Ville a mandaté l’entreprise idside pour développer une application mobile lui permettant de communiquer avec ses résidents les consignes à suivre si leur sécurité est en danger.

Le président directeur général de l’entreprise basée à Sainte-Foy, André Vuillet, précise que l’application permet aussi aux intervenants en sécurité civile d’accéder aux procédures qui sont mises à jour en temps réel et leur donne accès aux coordonnées des personnes qui doivent être informées en situation d’exception.

Les gens qui se sont dotés de la petite application vont recevoir une notification et cette notification va être envoyée à l’ensemble des abonnés. Autant les personnes qui sont dans la zone concernée que celles qui potentiellement vont être intéressées par la problématique vont recevoir l’avis.

Elle a été développée afin d’aider les villes à répondre aux exigences du nouveau Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre du ministre de la Sécurité publique édicté le 20 avril 2018.

ECHO est disponible gratuitement dans le App Store et le sera aussi pour les utilisateurs d’Android dans Google apps.

Une application utilisée ailleurs

L’application est déjà en vigueur dans plusieurs dizaines de municipalités, c’est le cas notamment de la MRC de Portneuf.

L’entreprise idside a commencé à développer cette application pour le réseau de la santé il y a plus d’une dizaine d’années, affirme M. Vuillet.

Bien au-delà des mesures d’urgence et de la sécurité civile [l’application] pour contacter des personnes s’applique à tellement de contextes différents, donc on retrouve l’application ailleurs que dans le monde municipal.

La version développée pour la Ville de Québec est prête, elle devrait être disponible dans les prochains mois.