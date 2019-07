Le chef torontois Matty Matheson lance un festival dirigé par Wu-Tang Clan

Le restaurateur, auteur de livres de cuisine et personnalité de la télévision, Matty Matheson, lance son festival culinaire et musical dirigé par Wu-Tang Clan.

Le célèbre chef a annoncé lundi que le Mattyfest 2019 se tiendra le 7 septembre au RBC Echo Beach, à Toronto.

Le Mattyfest sera un mariage familial de nourriture et de musique. Matty Matheson, restaurateur et auteur

Différents groupes comme les Descendants, Gogol Bordello et Danny Brown, se produiront pendant le festival.

L'offre alimentaire comprendra les concotions de grands chefs américains et de plus de 20 restaurants, dont les fabricants de pâtes Famiglia Baldassarre, le bar à sushi Skippa et le restaurant gourmet à hot dog Kungfu Dawg.

Chaque fournisseur offrira un nombre limité de plats à partir de 6 $ et l’accès au festival sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, a indiqué Matthy Matheson.