Il y a 45 ans, une grenade tuait six cadets de la base militaire de Valcartier

Le 30 juillet 1974, sur la base militaire de Valcartier, six jeunes cadets périssent à la suite de l'explosion accidentelle d'une grenade. Les témoins, les victimes ainsi que leurs familles ont attendu plus de 40 ans avant que les Forces canadiennes ne reconnaissent leur détresse et ne les indemnisent adéquatement. Nos journalistes sont revenus sur cette tragédie.