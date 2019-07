Votre téléphone intelligent souffre de la canicule aussi

Dans les caractéristiques techniques des iPhone fournies par Apple, il est indiqué que la température d’utilisation optimale des appareils se situe entre 0 et 35°C. La raison : au-delà de cela, votre téléphone intelligent peut surchauffer.

Un téléphone plus lent au chaud

Le processeur est la pièce la plus importante des téléphones intelligents. C’est celle-ci qui traite toutes les opérations pour alimenter les applications. Plus elle travaille, plus elle chauffe, ce qui fait, par exemple, que votre téléphone peut devenir plus chaud lorsqu’on utilise des applications gourmandes en énergie comme des jeux vidéo.

Cela peut devenir problématique lorsqu’il fait déjà très chaud à l’extérieur. L’appareil peine alors à maintenir une température convenable lorsqu’on l’utilise et le processeur doit ralentir pour éviter de s’endommager. Certains appareils peuvent alors afficher des avertissements de surchauffe et même s’éteindre par eux-mêmes.

Pas de panique, les téléphones intelligents qui surchauffent devraient reprendre leur fonctionnement normal après qu’on les ait laissés se refroidir. Mais pour éviter de se rendre à ce point, mieux vaut prendre quelques précautions.

Éviter de laisser son téléphone au soleil

Si on préfère se mettre à l’ombre lorsqu’il fait très chaud, cela vaut pour nos appareils électroniques aussi. Vous allez à la plage ou au bord de la piscine? C’est une bonne idée de laisser son téléphone intelligent dans un sac, sous une serviette ou dans un endroit ombragé.

Il est également recommandé de ne pas laisser son cellulaire dans une voiture chaude, exposée au soleil – dans un coffre à gants, par exemple.

Limiter l’utilisation du processeur

Pour prévenir la surchauffe, il faut éviter de surcharger le processeur. On peut désactiver des fonctions que l’on n’utilise pas dans l’immédiat, comme Bluetooth, et fermer des applications qui fonctionnent en arrière-plan.

Évidemment, on peut aussi éviter d’utiliser des applications qui sollicitent beaucoup les ressources de votre appareil, comme les jeux vidéo, ou la diffusion en continu de vidéo en haute définition, par exemple.

Si, malgré tout, votre cellulaire surchauffe, voici ce qu’il faut faire :

S’il est branché pour une recharge, le débrancher.

Fermer l’appareil afin de lui permettre de se refroidir.

Le placer dans un endroit frais et à l’abri du soleil.

S’il est dans un étui, l’en retirer pour permettre à l’air ambiant de le refroidir plus efficacement. Si désiré, on peut aussi le mettre à l’air climatisé ou devant un ventilateur pour accélérer le processus.

Attendre quelques minutes avant de le rallumer.

Problèmes de batterie

Si c’est votre batterie qui souffre de la canicule, le problème pourrait être plus important et endommager durablement votre appareil.

Si la batterie se met à gonfler, ou si des liquides s’en échappent, il faut manipuler le téléphone intelligent avec précaution, préférablement avec des gants et le disposer dans un endroit sécuritaire. Il est alors recommandé de contacter le fabricant ou le fournisseur de services.