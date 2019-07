Baleines noires : les navires commerciaux sous la loupe

Plus de 2200 navires commerciaux ont sillonné le golfe du Saint-Laurent dans les trois derniers mois. On craint pour leur impact sur la survie des baleines noires de l'Atlantique, après que huit ont été retrouvées mortes en 2019.

L'industrie internationale du commerce maritime est scrutée à la loupe alors que la Garde côtière canadienne enregistre plus de 227 navires ayant conduit au-delà de la limite permise ces derniers mois.

Transport Canada craint l'impact de ces cargos sur la survie des baleines, qui ont trouvé refuge ces dernières années dans le golfe du Saint-Laurent. Jusqu'à présent, huit baleines ont été retrouvées mortes au Canada depuis 2019.

Selon les nécropsies pratiquées sur les corps de ces mammifères marins, les scientifiques ont remarqué que trois d'entre elles sont décédées à la suite de collisions avec des navires.

Les pieds dans la carcasse, les vétérinaires en ont eu plein les bras. Photo : courtoisie Gilbert Boyer

Même si l'industrie du transport maritime a été extrêmement conformée en ce qui a trait au respect des limitations [de vitesse], il existe encore quelques exceptions et Transport Canada examine actuellement tous ces cas de non-conformité qui ont été signalés , peut-on lire dans un communiqué de presse publié par Transport Canada vendredi.

La porte-parole de la Fédération maritime du Canada, Sonia Simard, croit que les navires respectent généralement les limites de vitesse imposées dans les corridors commerciaux du golfe.

Toujours selon Mme Simard, 98 % des navires respectent les limites de vitesse et les règles à suivre pour naviguer ces eaux.

Des contraventions pour vitesse

Sur les plus de 2200 navires ayant utilisés les corridors commerciaux dans le golfe du Saint-Laurent entre le 28 avril et le 25 juillet, la Garde côtière canadienne en a intercepté plus de 227 pour ayant dépassé la limite prescrite, soit de 10 nœuds.

Après enquête, seulement le quart d'entre eux ont reçu une contravention.

Plus de 227 navires ont enfreint les limites de vitesse dans le golfe du Saint-Laurent au cours des trois derniers mois. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Sonia Simard indique que plusieurs de ces navires n'avaient dépassé la vitesse que de 0,5 noeuds.

Il y aurait cependant 48 cas présentement sous enquête.

Le directeur de la Fédération, Chad Allen, explique qu'il peut être extrêmement difficile pour les marins d'apercevoir les baleines en mer.

Règle générale, les grands navires de commerce ont un officier et une vigie sur le pont. Bien qu'ils bénéficient d'un regard de première vue sur la mer qui les entoure, il est quand même très difficile de voir les baleines sous l'eau.

Même quand les baleines remontent à la surface pour prendre leur souffle, les vents dissipent leur jet d'eau très rapidement dans l'air, explique-t-il.

La Fédération représente 70 entreprises de commerce maritime à travers le Canada, dont des propriétaires de navires, des opérateurs de machinerie et des agents de la marine.

Quelle solution?

Le directeur de la conservation pour la Fédération canadienne de la faune, David Browne, indique quant à lui qu'il est peut-être le temps pour le Canada de déplacer ses couloirs de navigation commerciale dans le golfe.

Mais une telle décision serait difficile à prendre, soutient-il

Il faudrait convaincre tous les pays du monde pour changer ces couloirs David Browne, directeur de la conservation à la Fédération canadienne de la faune

C'est exactement ce qui s'est déroulé en 2002, lorsque l'Organisation maritime internationale a approuvé le plan d'Ottawa de changer les couloirs de navigation dans la Baie de Fundy pour éviter les collisions avec les baleines noires. Les voies modifiées ont poussé les cargos à faire des détours de plusieurs kilomètres afin d'atteindre leur point d'arrivée.