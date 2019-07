L’élargissement de la route 69 au sud de Rivière des Français prend forme

Les voyageurs ont pu remarquer ces derniers jours les premiers supports du pont qui dépassent des parois rocheuses et une énorme grue prête à mettre en place les poutres d’acier.

Les travaux préparatoires avaient été annoncés en 2016 et la construction devait alors commencer l’année suivante, pour une ouverture en 2019.

Mike Tymeczko, l'administrateur du contrat pour le ministère des Transports de l’Ontario, supervise le projet de 24 millions de dollars.

Il explique qu’une fois la structure d’acier en place, les travailleurs feront couler du béton pour former la chaussée.

Je suppose qu’à cause de la longueur et du fait qu’il s’agit d’une rivière emblématique, ils voulaient construire quelque chose qui ressemble davantage à un pont patrimonial ici et les piliers inclinés ont été choisis en raison de l’esthétique et pour rester hors de l’eau.

Mike Tymeczko, administrateur de contrat pour le ministère des Transports de l'Ontario