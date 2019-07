Les élections fédérales auront bien lieu le 21 octobre

Des membres de la communauté juive pratiquante avaient demandé que les élections soient reportées au 28 octobre, en raison de conflits avec des fêtes religieuses qui restreignent leurs activités. Notamment, lors de la célébration juive de Chemini Atseret, le 21 octobre, les juifs orthodoxes n'ont pas le droit de travailler, de voter ou de faire campagne.

Il n’est pas souhaitable de changer la date de l’élection générale à un stade aussi avancé , a cependant déclaré Stéphane Perrault, lundi matin, dans sa décision.

Selon la loi fédérale, le DGEdirecteur général des élections ne peut pas choisir à lui seul de déplacer la date du scrutin. Il ne peut que faire une recommandation au Cabinet.

La candidate conservatrice dans la circonscription torontoise d'Eglinton-Lawrence, Chani Aryeh-Bain, avait préalablement déposé une requête pour changer la date du scrutin auprès d’Élections Canada, qui a refusé d’apporter ce changement compte tenu de l'approche du début de la campagne.

Mais la Cour fédérale avait ordonné en juillet au DGEdirecteur général des élections de reconsidérer sa décision après avoir reçu en juin une demande en ce sens de Mme Aryeh-Bain. M. Perrault devait rendre sa décision avant le 1er août.

Dans une lettre envoyée à Aryeh-Bain au mois de mai, Stéphane Perrault lui avait dit avoir été informé de cet enjeu par le Centre for Israel and Jewish Affairs dès le mois d’août 2018 et l’avoir assuré que des mesures étaient prises pour assurer l'accessibilité des électeurs juifs.

Élections Canada a demandé aux directeurs du scrutin de circonscriptions comptant une grande population juive de mener des activités de sensibilisation et de promouvoir des heures de vote prolongées – de 9 h à 21 h – aux bureaux de vote par anticipation.