Un homme remercie les pompiers qui lui ont sauvé la vie il y a sept ans

Le 15 octobre 2012, les pompiers ont été appelés sur les lieux d’un incendie qui avait pris naissance à l’intérieur d’une camionnette. C’est à ce moment qu’ils ont trouvé M. Rocan, inanimé, à travers la fumée.

La dernière image qu'on avait de lui, c’était au moment où son corps était couvert , se souvient le chef des pompiers d’Unity, Leroy Timmermans, qui ne savait pas, à l’époque, si Léo Rocan survivrait à la tragédie.

Heureusement, M. Rocan s’en est sorti même si 40 % de son corps a été ravagé par des brûlures au troisième degré. Il a aussi été placé dans un coma, avant de subir une intervention chirurgicale et une greffe de peau.

Tout le devant de mon corps est rempli de cicatrices. Mes jambes et mes genoux me font mal, mes bras et mes mains tremblent sans arrêt.

Léo Rocan, victime d'un incendie dans une camionnette