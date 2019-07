Des fleurs 100% locales à Trois-Rivières

Certaines des fleurs vendues en magasin proviennent d’un champ adjacent à la rue Notre-Dame-Ouest, à cinq kilomètres de l’établissement.

Une cinquantaine de variétés de plantes y sont cultivées par Justine Gabias, dont des zinnias, des cosmos, des pois de senteur, des mufliers et des scabieuses.

Un retour aux sources pour l’entreprise familiale

Mon grand-père Henri-Georges Gauthier, qui a démarré la floriculture Gauthier il y a de cela presque 70 ans, faisait de la fleur coupée en serres là où Gauthier fleurs et jardin est situé présentement , raconte Justine Gabias. Tout était local dans ce temps-là.

La production locale de fleurs a été abandonnée dans les années 1980, puisque les serres coûtent trop cher à exploiter.

Le champ de fleurs cultivées se trouve à cinq kilomètres du commerce Gauthier fleurs et jardin à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Aujourd’hui, la famille retente l’expérience, mais à l’extérieur. Je refais ce que mon grand-père faisait, mais de façon différente. On ne fait pas ça en serres, on fait ça en champs. C’est limité à cause de la saison, on ne fait pas ça à l’année , poursuit celle qui passe l’été avec sa famille.

Avec le printemps pluvieux et l’été tardif, le début de la saison s’est fait attendre. Les premières pousses ont été mises en terre seulement à la mi-juin. Toutefois, une vague de chaleur a permis aux plantes de prendre racine et de pousser rapidement.

Acheter des fleurs de chez nous

Si l’achat de produits locaux est plus répandu lorsqu’il est question de produits alimentaires, c’est différent pour les fleurs.

Justine Gabias est de la troisième génération à prendre part à l'entreprise familiale Gauthier fleurs et jardin. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

On ne réalise peut-être pas à quel point les fleurs voyagent. Il y en a qui sont en Équateur, d’autres en Hollande, donc ça prend beaucoup d’énergie les amener ici. Nous on dit : "on va les cultiver ici, à cinq kilomètres de notre marché" , explique Justine Gabias.

Si cette année sert d’essai, Justine Gabias assure déjà que l’expérience se poursuivra l’an prochain. Une expansion n’est pas non plus écartée.

Celle qui habite Vancouver retournera donc chez elle à l’automne avant de revenir au printemps pour préparer la nouvelle saison.

Un texte de Sébastien St-Onge