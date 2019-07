Les Maritimes n'en ont pas terminé avec la chaleur

Environnement Canada prévoit des températures maximales de 30 degrés, accompagnées d'une masse d'air chaud importante qui apportera son lot d'humidité au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Sur une bonne partie des Maritimes, les chaleurs atteindront 30 degrés le jour pour redescendre à 19 degrés au courant de la nuit, ce qui donnera un peu de répit. Le taux d'humidité devrait augmenter mardi et mercredi et l'indice humidex maximal devrait varier entre 36 et 40.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une alerte de chaleur est émise pour l'ensemble des provinces des Maritimes. Photo : Environnement Canada

Sur le long de certaines communautés côtières, comme près de la baie de Fundy, les températures maximales seront légèrement à la baisse. Dans les secteurs plus à l'intérieur toutefois, le seuil de chaleur pourrait facilement être atteint.

À l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, les températures devraient diminuer tôt jeudi.