Avis de chaleur et d'humidité élevées pour plusieurs régions du Québec

Les secteurs visés sont ceux de Gatineau, Montréal, Salaberry-de-Valleyfield, Joliette, Saint-Jérôme et Sorel-Tracy.

Le service météorologique précise qu'une masse d'air chaud et humide persistera jusqu'à mardi soir, causant de la chaleur accablante. Les valeurs combinées de température [30 °C et plus] et d'humidité donneront un facteur humidex de près de 40.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Environnement Canada a diffusé un bulletin météorologique spécial pour quelques autres régions, signalant que les températures seront élevées, mais que le facteur humidex sera un peu inférieur.

Ce bulletin s'adresse aux régions de Granby, Sherbrooke, Drummondville, Sainte-Agathe, Trois-Rivières, Victoriaville, Saint-Georges et Québec.

Par ailleurs, quelques secteurs de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et des Laurentides faisaient l'objet lundi matin d'une veille d'orages violents. C'était le cas pour Pontiac, Maniwaki, Mont-Laurier, Val-d'Or et Rouyn-Noranda.