Course de canoé à Mattawa : un nouveau record établi

La 43e édition de la course de canoé sur la rivière Mattawa a attiré 66 équipes en fin de semaine. Une équipe féminine a même retranché de plus d’une minute un record.

Bonnie Pankiw, de Chelsea, en Outaouais, et sa collègue Ellen Padzdior d’Ottawa ont parcouru les 64 kilomètres de course entre North Bay et Mattawa, en 7 h 47 min 37 s, fracassant l’ancien record établi à 9 h 0 min 12 s dans la catégorie C-2 Stock chez les femmes.

Dans les autres courses, Michelle Lapade et Ryan Stepka de Gatineau ont mis la main sur le trophée pour l’équipe ayant terminé le plus rapidement le parcours, toutes catégories confondues, avec un temps de 6 h 9 min 43 s, devançant par un peu moins de quatre secondes Derek et Robert Reed de Sudbury, avec un chrono de 6 h 13 m 30 s.

Sébastien et Jennifer Courville du lac Golden dans l’Est ontarien ont remporté la première place dans la catégorie C-2 Stock mixte. Photo : Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa

Au total, 66 équipes ont participé à l’événement organisé par l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa.

Les pagayeurs partaient de la plage Olmsted à North Bay, pour aboutir à l’île Mattawa.

Canoéistes et kayakistes pouvaient s’inscrire dans diverses catégories, selon leur âge et leur calibre.

Un total de 66 embarcations provenant de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et même de la Côte d’Ivoire en Afrique étaient inscrites samedi à la course qui en était à sa 43e édition cette année. Photo : Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa

Le parcours comprenait cinq portages obligatoires en eau peu profonde et par forts vents, jusqu’au fil d’arrivée.

Trois autres équipes ont participé à la course familiale de 13 km et aux épreuves pour débutants dont le départ se faisait du parc provincial Samuel de Champlain.

En tout, la course offrait 16 catégories en canoë et en kayak et même une épreuve pour les adeptes de la planche à pagaie.