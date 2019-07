La GRC tente de débusquer les fugitifs à York Landing

Plusieurs équipes de la GRC ont quitté le secteur de Gillam Winnipeg dimanche soir pour se diriger dans la communauté autochtone de York Landing, à 200 km au sud-ouest.

Elles sillonnent maintenant la petite communauté isolée avec du soutien aérien.

Pour le chef de celle-ci, Leroy Constant, la tension y est palpable.

Les habitants sont sur les dents et ils sont effrayés. On fait tout notre possible pour garder les résidents en sécurité. On leur a demandé de verrouiller leurs portes et fenêtres , affirme-t-il.

Pour cette localité de moins de 500 habitants, un tel climat d’alerte, c'est du jamais vu, note également le conseiller George Beardy.

C’est vraiment la première fois qu’on connaît quelque chose comme ça ici. C’est effrayant. Ce qui me rassure, c’est que je ne suis pas le seul à être préoccupé par la situation , observe-t-il.

Les recherches, qui se poursuivent depuis dimanche en fin de journée, ont été initiées par un signalement d’une patrouille communautaire du Bear Clan sur place.

Selon Trevor Bighetty, coordinateur pour le Bear Clan et patrouilleur à York Landing, c’est vers 16 h 15 (heure locale) qu’il a cru apercevoir Bryer Schmegelsky, 18 ans, et Kam McLeod, 19 ans, près de l'usine de traitement des eaux.

On se promenait dans la communauté. On a vu de deux personnes correspondant à la description des suspects et on a prévenu la GRC. Au début, on a n’a pas fait le lien immédiatement , précise-t-il.

Ces deux personnes sont immédiatement reparties dans la nature environnante, ajoute-t-il.

Des images des suspects Kam McLeod et Bryer Schmegelsky enregistrées dans le nord de la Saskatchewan quelques jours après la mort de trois personnes en Colombie-Britannique. La GRC enquête sur une information indiquant qu'ils ont été repérés dans la localité éloignée de York Landing, au Manitoba. Photo : GRC

La GRC a immédiatement pris très au sérieux ce signalement, annonçant tout de suite l’envoi de nombreuses ressources à York Landing et demandant au public de ne pas divulguer la position des forces de l’ordre sur Internet.

Tard dans la nuit, elle précisait qu’aucune arrestation n’avait été faite. Elle demande à la population locale de rester à l’intérieur et de fermer portes et fenêtres.