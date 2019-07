Deux agressions armées dimanche soir à Montréal, dont une fatale

Un homme a été tué et un autre a été blessé lors de deux agressions armées survenues en fin de soirée, dimanche, au centre-ville de Montréal.

Vers 23 h 40, un homme de 18 ans a été poignardé lors d'une altercation entre au moins deux personnes survenue à l'angle des boulevards De Maisonneuve et Saint-Laurent.

La victime a été attaquée au haut du corps à l’arme blanche et a été transportée à l’hôpital dans un état jugé critique.

En fin de nuit, son décès a été annoncé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le suspect a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers. Pour l’instant, les enquêteurs sont sur la scène, ils sont en train de rencontrer les témoins, ils sont en train de faire l’analyse de la scène. Pour l’instant, c’est ce que nous avons comme information , a dit l’agent Julien Lévesque, porte-parole du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

L'agent Lévesque a ajouté que des vérifications sont également faites afin de savoir si des caméras de surveillance installées dans le quartier auraient pu capter des images du suspect.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé, ce qui risque de perturber la circulation au centre-ville. Le boulevard De Maisonneuve est fermé entre les rues Saint-Dominique et Clark et le boulevard Saint-Laurent est fermé entre les rues Saint-Catherine et Ontario.

La Société de transport de la Ville de Montréal a annoncé ce matin que les métros ne s’arrêteront pas à la station Saint-Laurent, située dans le quadrilatère où se trouve la scène de crime.

Depuis le début de l'année, neuf personnes ont été victimes de meurtre sur l'île de Montréal.

Une seconde agression armée

Un peu plus tôt dimanche soir, vers 23 h 10, un homme de 39 ans a lui aussi été poignardé, dans un restaurant de la rue Saint-Catherine Est près de l'intersection de la rue Saint-Christophe.

Attaquée à l’arme blanche au haut du corps, la victime aura la vie sauve dans ce cas-ci.

La personne suspecte a réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des policiers.