Mort d'un plongeur dans la carrière Morrison

Les ambulanciers de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais ont reçu l'appel vers 17 h 15.

La victime pratiquait la plongée avec un ami, également âgé de 24 ans.

Selon la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, l’ami a dû abandonner son partenaire en difficulté sous l’eau pour remonter à la surface et contacter les services d’urgence.

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sans succès. Le décès du jeune homme a été confirmé à l'hôpital de Wakefield.

Les services policiers soulignent que la victime et son ami, tous deux d'Ottawa, détenaient les certifications requises pour faire de la plongée.

On doit toujours plonger un minimum de deux plongeurs [...] et lorsqu’on plonge, on se garde à une distance de bras pour ne pas être trop loin si jamais il y a un manque d’air, et puis on doit connaître les procédures de manque d’air si jamais ça se produit , rappelle toutefois l'instructeur de plongée Dominique Gingras.

Une fois que l'on connaît les procédures, la plongée sous-marine reste un sport très sécuritaire. C'est juste qu’il y a quand même des risques, on n’est pas dans un environnement qui est un environnement de tous les jours , poursuit-il.

Le bureau des enquêtes du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Bureau du coroner enquêtent sur les circonstances qui ont mené à la mort du plongeur.