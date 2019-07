Faire revivre une langue malécite à l'aide de la technologie

Donald Soctomah se souvient très bien d'entendre parler le Passamaquoddy lorsqu'il était tout jeune. Né en 1955, cette langue autochtone était utilisée partout autour de lui et a fortement marqué sa jeunesse.

À la maison, sa grand-mère, sa mère et ses sœurs plus âgées communiquaient en Passamaquoddy.

Il se souvient du jour où cette réalité a changé : il avait quatre ans lorsqu'il a vu arriver dans son village les premières télévisions.

Tout le monde se rassemblait autour du téléviseur et on pouvait regarder la station de Saint-Jean de CBC. Donald Soctomah, historien

Donald Soctoma, directeur de la préservation historique tribale de la culture passamaquoddy. Photo : CBC

Aujourd'hui, comme de nombreux d'autres autochtones, M. Soctomah parle anglais. Il croit que l'arrivée de la télévision a permis aux jeunes autochtones comme lui de maîtriser davantage les langues officielles du Canada.

Toutefois, il aimerait bien faire revivre les langues traditionnelles d'autrefois afin de veiller à la survie de sa culture.

Donald Soctomah est historien et connaît bien la réalité de la langue Passamaquoddy qu'il a étudiée tant au Nouveau-Brunswick qu'au Maine, aux États-Unis, où sont concentrés la majorité des membres de la communauté Passamaquoddy actuelle.

Il y aurait approximativement 3700 membres issus de cette culture à travers ces deux régions.

Faire revivre une langue à l'aide de la technologie

Les efforts de revitalisation linguistique incluent l'utilisation de nouvelles technologies.

La communauté autochtone a d'abord mis sur pied un dictionnaire papier sur la langue Passamaquoddy, où ont été répertoriés tous les mots et les expressions d'antan. Cet ouvrage renferme plus de 19 000 entrées qui ont été comptabilisées sur plus de 30 ans.

Ce dictionnaire a ensuite donné naissance à un portail web (Nouvelle fenêtre) , disponible gratuitement pour toutes les autres communautés autochtones du monde. Il permet aux utilisateurs d'entendre la prononciation des mots et des expressions courantes, ce qui offre une compréhension plus globale de ce langage oublié. Les gens peuvent aussi y visionner des vidéos avec des sous-titres en anglais et en Passamaquoddy.

Ces nouvelles techniques ont porté fruit et sont grandement utilisées. Toutefois, les écoles désiraient avoir une façon de joindre plus facilement les plus jeunes : d'où leur idée d'investir davantage dans les nouvelles technologies.

L'application mobile comme mode d'apprentissage

Nos écoles voulaient des moyens plus axés vers la technologie afin de joindre les enfants , explique l'historien, qui est aussi le directeur de la préservation historique et tribale de la culture Passamaquoddy. Donc les jeunes de la première à la huitième année ont accès à ces outils dans leur classe de culture. Il y a aussi des jeux sur l'application, ce qu'ils aiment bien.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'application mobile permet de faire revivre la langue. Photo : CBC

L'application a vu le jour à la suite de deux ans de travail ardu, raconte M. Soctomah. Les utilisateurs peuvent rechercher une phrase en anglais et en avoir la traduction écrite et verbale.

Les mots sont divisés par catégories, ce qui permet aux jeunes de trouver des termes plus facilement. On y retrouve des chapitres portant sur les relations, sur le travail, sur l'argent, sur l'Internet ou encore la maison.

Selon les renseignements de CBC