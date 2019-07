Des seringues souillent toujours les parcs de Moncton

Ces résidents de Moncton parcourent les parcs afin d'y récolter les seringues jetées au cours de la nuit précédente.

La fréquentation des parcs par des toxicomanes ne date pas d'hier; l'arrivée de l'été rime avec un plus grand nombre de seringues souillées dans les parcs.

Richard Hyslop passe cinq jours par semaine à patrouiller, en compagnie de ses deux chiens, afin de s'assurer qu'aucun enfant ne tombe sur une seringue en allant jouer au parc.

Ses chiens sont ses plus grands alliés, car ils ont connu le monde de la toxicomanie par le biais de leur ancien maître. Leur odorat les aide à détecter les seringues souillées dans les parcs, ce qui permet à M. Hyslop de nettoyer les coins les plus dangereux de la ville.

Certains jours tu trouves des seringues, d'autres jours, non. Les tampons d'alcool sont habituellement un bon signe Richard Hyslop, résident de Moncton

Cinq jour semaine, Richard Hyslop sillonne la ville de Moncton, accompagné de ses chiens, afin de ramasser les seringues souillées. Photo : Radio-Canada

Ce sont dans les stationnements du centre-ville et les parcs publics qu'au soleil levant, on trouve les multiples traces laissées par les toxicomanes pendant la nuit.

Nous avons besoin de plus d'endroits pour nos sans abri, avec des poubelles, de l'eau, de l'électricité, toutes ces choses-là, pour qu'ils puissent enfin avoir une meilleure vie , affirme Richard Hyslop.

Le bon Samaritain en connait plusieurs. Ils sont même quelques-uns à lui donner un coup de main et à nettoyer les parcs et stationnements avant le début de la journée.

En nettoyant l'arrière d'un immeuble du centre-ville, il pointe du doigt une boîte à dépôt pour les seringues sales, qui n'est presque pas utilisée.

Je crois qu'ils n'utilisent pas ces boites parce qu'elles sont installées dans des endroits trop publics , insiste-t-il.

À Moncton, les pharmacies ont cessé de récupérer les seringues. Photo : Radio-Canada

Il est convaincu que ces boîtes de dépôt pour seringues souillées devraient être mieux situées pour encourager les toxicomanes à s'en servir.

Sa connaissance du milieu lui permet aussi de mieux comprendre cette réalité nocturne. Ancien pompier, il a subi un stress post-traumatique au travail et a lui-même été sans-abri pendant quelque temps.

La cueillette de seringues semble grimper année après année dans la ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

M. Hyslop aimerait l'appui de la ville pour obtenir un véhicule et du matériel qui lui permettraient de nettoyer plus efficacement les parcs et plus particulièrement, les abords des garderies.

Il estime important de faire une contribution à sa communauté.

Le plus beau sentiment que j'aie jamais eu, c'est quand les gens viennent me voir pour me dire ''merci, maintenant je suis sobre'' , dit-il.

À la fin de sa patrouille, sous un soleil cuisant, il s'installe devant chez lui au centre-ville et dépose sa récolte de la journée, en attendant qu'un organisme vienne récupérer les seringues.

Elles seront parties lundi , dit-il en regardant son butin.

Après onze années à sillonner la ville de Moncton, Richard Hyslop estime avoir recueilli des dizaines de milliers de seringues dans les parcs, stationnements et ruelles de la municipalité.

Selon un reportage de Jean-Philippe Hugues