Les étoiles s’alignent au Festival Terre Ferme

Dimanche matin, les gens présents ont été accueillis par un déjeuner aux crêpes.

Le spectacle gospel était, quant à lui, attendu par de nombreux festivaliers. Les artistes étaient invités à présenter chacun une chanson qui représente leur spiritualité.

Michel Chammartin, un membre du groupe La Raquette à claquettes a, par exemple, chanté When Stars Align, dont le titre signifie « lorsque les étoiles s'alignent », en l’honneur de sa belle-fille qui a reçu une greffe de poumons en juillet 2018.

Je suis allé la voir un mois après la greffe. Elle était capable de se promener. En parlant à mon fils, j’ai décidé que j’allais écrire une chanson, mais à travers ses yeux. Michel Chammartin, membre du groupe La Raquette à claquettes

Tout au long de la fin de semaine, c’est l’esprit de famille qui a régné sur la terre familiale des Campagne et cet esprit incite plusieurs festivaliers à revenir d’année en année.

C’est comme une réunion de famille, autant pour les Campagne que pour les autres qui en profitent. Shawn Jobin, rappeur fransaskois

Pour Aline Campagne, l’événement lui donne l’occasion de voir plusieurs membres de sa famille qu’elle ne voit pas fréquemment, au point où elle dit avoir retrouvé des cousins éloignés grâce au Festival.

Cependant, ce qui la rend le plus fière est de voir la nouvelle génération de Campagne prendre de plus en plus sa place dans l’organisation de l’événement. Terre Ferme lui permet également de découvrir les talents musicaux des plus jeunes membres de la famille.