Dans un message publié sur son compte Facebook, l’ancien ministre adjoint des Affaires étrangères Gamal Bayoumi affirme qu’il appuie Mme Makram, précisant avoir rarement rencontré une ministre aussi compétente .

Cette dernière a soulevé un tollé à la suite de la diffusion d’une vidéo sur laquelle elle apparaît prononçant un discours lors d’une réception à Toronto devant des membres de la diaspora égyptienne.

On n’a qu’un seul pays, qui est l’Égypte. […] Ce pays est toujours dans notre cœur et on ne supporte pas qu’on dise du mal de l’Égypte à l’étranger , l’entend-on dire sur la vidéo qui a été visionnée plus de 264 000 fois en cinq jours.

Vous savez ce qui arrive à quiconque qui se trouve à l’étranger et qui dit du mal de notre pays? Il sera découpé , ajoute-t-elle en mimant une décapitation d’un geste de la main, suscitant le rire de la salle.

Dimanche, M. Bayoumi, qui a été en charge de négocier des accords de partenariat entre l’Égypte et l’Union européenne et qui occupe le poste de secrétaire général de l’Union des investisseurs arabes, a enfoncé le clou sur Facebook, lançant de nouvelles menaces contre les opposants.

Je le redis en toute confiance : ceux qui nuisent à l'Égypte seront combattus et nous leur en ferons payer le prix par tous les moyens. Gamal Bayoumi, haut diplomate égyptien

Il indique dans un commentaire sous sa publication qu’il ne vise pas les personnes qui ont des opinions politiques différentes , mais tous ceux qui portent atteinte à l’Égypte ou qui insultent le pays , sans donner plus de précisions.

De vives réactions

Mardi dernier, la Coalition égyptienne canadienne pour la démocratie (CECD), qui a des bureaux à Ottawa, Montréal, Toronto et Vancouver, avait vivement dénoncé les propos de la ministre Makram.

« C’est très dangereux et inacceptable, a réagi Mohamed Kamel, membre du conseil d’administration du CECD, joint par téléphone. Ça nous rappelle l’affaire [du journaliste saoudien assassiné] Jamal Khashoggi. »

Si la ministre adresse ces menaces-là aux dissidents égyptiens au Canada, que fait donc le gouvernement égyptien des opposants dans le pays? Mohamed Kamel, membre du conseil d’administration du CECD

M. Kamel dit prendre les mots de la ministre égyptienne au sérieux, même s'ils ont été prononcés sur le ton de la blague : Il ne s’agit pas ici d’une citoyenne régulière, il s’agit d’une ministre en visite officielle au Canada , dit-il. « Son geste de la main imitant la décapitation a une signification très claire, ajoute-t-il. Le fait qu’elle l’ait fait avec le sourire est encore plus grave. »

Dans une série de tweets diffusés sur le compte officiel du ministère égyptien de l’Immigration, Mme Makram s’était défendue, affirmant que le mot « découper » dans la langue parlée en Égypte signifie « vive colère ».

Tout en se disant surprise de voir ses propos « dénaturés », elle a accusé « certains partis », sans les nommer, de « mener une guerre féroce » contre son pays et de « chercher la division ».

L’État protège ses citoyens et ne les menace pas , a-t-elle encore assuré.

Dans un rapport publié au début de juillet, l’organisation internationale pour la défense des droits de la personne Amnistie internationale accuse le gouvernement du président Abdel Fattah Al-Sissi d'avoir arrêté des milliers de personnes de façon arbitraire, dont des centaines de dissidents , et d’utiliser des tactiques répressives […] en soumettant les médias, les ONG, les syndicats et les militants à des restrictions étouffantes .

Depuis 2014, plus de 1891 condamnations à mort ont été prononcées et au moins 174 personnes ont été exécutées, « souvent à l’issue d’un procès inéquitable », affirme encore l’ONG.