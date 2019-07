Inondations : la CCN envisage de déplacer certains de ses sentiers

De nombreux sentiers de la CCNCommission de la capitale nationale ont à nouveau été submergés en 2019, mais l’opération de nettoyage après la baisse des niveaux d’eau n’a pas été aussi dispendieuse qu’en 2017.

Les dommages étaient surtout en surface. Nous avons été capables de les réparer en trois ou quatre semaines, contrairement à 2017, où certains sentiers sont restés fermés pendant toute la saison , explique Jamie Brown, un architecte-paysagiste pour la Commission.

La CCNCommission de la capitale nationale a déboursé près de deux millions de dollars en 2017 pour la remise à neuf de ses sentiers après la crue. Certaines voies ont pris un an et demi pour être réparées après ces inondations.

Cette année, la facture ne s’élève qu’à 250 000 $ et tous les sentiers devraient être accessibles au public d’ici la fin de l’été.

C’est largement grâce à l’installation de grosses pierres et de plantes indigènes plus résistantes à l’érosion et aux inondations que les dégâts ont pu être plus mitigés en 2019.

Tout ça résiste beaucoup mieux au courant. Ça résiste aussi beaucoup mieux à la glace qui se trouve sur l’eau. C’est une façon beaucoup plus stable d’avoir une berge plus naturelle, mais qui parvient aussi à créer la stabilité et la résistance que nous recherchons , relate M. Brown.

Idéalement, les plantes auraient eu de trois à cinq ans pour prendre racine correctement, mais elles ont néanmoins tenu le coup.

Elles ont été mises à l’épreuve plus tôt que nous l’aurions voulu, mais nous sommes quand même satisfaits du résultat , se réjouit M. Brown.

Des sentiers pourraient être déplacés

À ce jour, la CCNCommission de la capitale nationale a reconstruit et renforcé ses sentiers, mais M. Brown estime qu’il faudra envisager d’en déplacer certains d’entre eux si la fréquence des inondations continue d’augmenter.

Il y a des endroits où le sentier peut être déplacé en dehors de la zone inondable 2 ou 5 ans. Il peut aussi être relocalisé en dehors de la zone 25 ans par endroit, et il y a certaines sections où on peut déplacer le sentier en dehors de la zone inondable 100 ans , d’après M. Brown.

La CCNCommission de la capitale nationale ne considère toutefois pas surélever ses sentiers, car une telle initiative pourrait faire en sorte qu’une plus grande quantité d’eau se rende jusque dans les communautés riveraines.

Il faut être très prudent lorsqu’on veut modifier une plaine inondable, parce qu’il peut facilement y avoir des conséquences indésirables en aval , met en garde l’architecte-paysagiste.

Avec les informations de Ryan Tumilty de CBC