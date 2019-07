Des remplaçants pour permettre aux producteurs de souffler

Pas facile de prendre des congés ou de se faire remplacer en urgence lorsqu’on est producteur. La Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole (CSSRA) donne un certain répit aux travailleurs du secteur laitier des régions du Centre-du-Québec, de la Beauce et de l’Estrie. Une initiative qu’elle souhaite mettre en place partout au Québec.

Depuis cinq ans, la coopérative offre ses services aux producteurs en cas d’accident, de décès, mais plus généralement pour des vacances.

C’est une sécurité, comme une carte CAA. T’appelles et t’as une remorque qui vient. Nous, c’est un peu le même principe , explique d’entrée de jeu Éric Houle, président de la CSSRA, également propriétaire d’une ferme à Victoriaville.

La coopérative souhaite avant tout offrir une certaine tranquillité d’esprit aux producteurs qui font appel à son service.

Éric Houle a lui-même pu bénéficier d’un remplaçant, récemment. Moi et ma conjointe, on fêtait nos 50 ans cette année. On est allés prendre une semaine dans le Sud. On n’avait pas fait ça depuis 25 ans. Mais on savait que tout allait fonctionner ici , raconte-t-il.

Les producteurs qui souhaitent avoir un remplaçant doivent tout d’abord payer un montant pour être membre, puis une cotisation annuelle. Ils paient par la suite le salaire de la personne remplaçante directement auprès de la coopérative.

Pour eux, c’est un tout inclus. Les gens sont formés et prennent la relève de l’entreprise au complet. Éric Houle, président de la Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole

Comme il le souligne, pour avoir un remplaçant, il faut s’y prendre d’avance. C’est le principe du premier arrivé, premier servi, explique-t-il. [Les producteurs] nous appellent, nous donnent leurs dates de vacances. L’agent est ensuite contacté pour voir s’il est disponible ces journées-là. Il y a ensuite une confirmation qui est faite auprès du producteur. Soixante-douze heures avant le remplacement, l’agent appelle le producteur pour prendre connaissance de ce qu’il doit faire.

Le recrutement des remplaçants n’est pas chose aisée, surtout avec le manque de main-d’oeuvre dans le secteur.

Les remplaçants doivent être également débrouillards, car ils doivent remplacer les patrons à pied levé et gérer les employés sur place.

Le propriétaire m’engage pour mon travail, mais aussi pour mon jugement. [..] C’est exigeant parce que je ne suis pas chez nous , conclut Guillaume Spénard, qui occupe le poste d’agent de remplacement à temps plein depuis quelques années dans le Centre-du-Québec.

Une centaine de producteurs sont membres de la CSSRA, dont huit en Estrie. Elle emploie une dizaine d'agents de remplacement. Trois le sont à temps plein.

Avec les informations de Marion Bérubé