L’impact aurait causé des dommages mineurs à la paroi du navire, ainsi qu’à la rampe d’embarquement, selon le porte-parole du Bureau de la sécurité des transports (BST), Chris Krepski. La coque du navire serait intacte.

Le BSTbureau de la sécurité des Transports n’enverra pas d’enquêteurs sur place, mais fera le suivi avec la compagnie privée, en lui demandant un rapport formel sur l’incident.

Le coût d’éventuelles réparations devrait être évalué par la compagnie et par Transports Canada.

En avril, une collision avec le quai de Forestville avait fait un trou dans la coque du navire. Le traversier avait alors dû rester à quai pendant quelques jours.

La coque du traversier avait été endommagée lors d'un premier incident au quai de Forestville en avril. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des passagers redirigés

Une résidente de la Côte-Nord, Caroline Cloutier, se trouvait sur le traversier lors de l’incident.

Vers 12 h 20, on attendait le départ sur la traverse , raconte-t-elle. Il y avait un retard, au lieu de partir à 11 h 45, il était rendu 12 h 20. Lorsque le bateau s’est avancé, on a entendu un bruit fort et on a réalisé que le bateau avait percuté la passerelle des voitures pour embarquer sur le traversier.

Il y a eu un moment de flottement, les automobilistes ont dû reculer leur véhicule , poursuit Caroline Cloutier. Cette dernière ajoute qu’elle s’est alors rendue à Rivière-du-Loup pour prendre le traversier.

Comme elle, plusieurs passagers du CNM Évolution ont dû trouver une autre solution pour traverser sur la Côte-Nord, dimanche.

Avec la collaboration de Jérôme Lévesque-Boucher