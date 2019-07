Retraité politique : Michael Connolly et la fleur de l'âge

Élu en 2015 à seulement 21 ans, Michael Connolly a été l'un des plus jeunes politiciens en Alberta. Député sous le précédent gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley, Michael Connolly est aujourd'hui, à 25 ans, de retour à la vie dite normale après un retrait de la politique. Nelly Albérola l'a rencontré et fait avec lui un retour sur son passage en politique.

Quel sentiment général gardez-vous de votre expérience en politique?

« J'adore la politique, être dans la législature, mes collègues et évidemment, le NPD. Mais ce n'est pas un emploi facile, ce n'est pas un job facile. Presque tous les membres de la législature mettent beaucoup de leur vie dans ce job et c'est incroyablement difficile pour eux, pour la famille, leurs relations, leurs amis, je trouve que beaucoup de politiciens perdent des amis quand ils deviennent politiciens parce que la plupart de leur vie, c'est le job. »

Les gens avaient-ils changé de regard à votre sujet?

« C'est différent parce que quand tu es au gouvernement, tu as un certain pouvoir, alors tu ne sais jamais si les personnes vous parlent parce qu'elles veulent être amies ou parce qu'elles veulent quelque chose de toi. »

Être député a-t-il eu un impact vos relations personnelles?

« Oui, un peu, même avec la famille, ça change parce que tu ne peux pas toujours être là. C'est impossible d'avoir les mêmes relations, on ne peut pas se voir les uns les autres autant que maintenant, mais tu dois faire un effort aussi comme député de garder ces relations. »

Député à 21 ans, est-ce trop jeune?

« Non, je ne dirais pas que c'était trop jeune. Il y a une place dans la politique pour les jeunes et on a besoin de ces voix dans la législature et dans les parlements. »

Ressentez-vous une pression de devoir réussir votre vie après avoir été député?

« Il y a une pression c'est certain de faire quelque chose de meilleur et de différent, mais je dois penser à ce qui est mieux pour moi, aller quelque part, dans un autre pays ou rester ici, faire quelque chose d'un peu plus calme, être barman! Honnêtement, je ne sais pas. Il y a une pression et même sur un CV, c'est difficile de dire ce que tu as fait pour les quatre dernières années. Ce n'est pas aussi facile que ce que les gens pensent pour un député de trouver un autre travail. »

Vous avez eu beaucoup de bons moments, mais quel est votre pire souvenir?

« Je ne sais pas, c'était 4 ans parfaits, tout est allé très bien c'était parfait », conclut Michael Connolly en riant

Michael Connolly a effectué un mandat en tant que député néo-démocrate de Calgary-Hawkwood et ne s'est pas représenté aux élections provinciales de 2019. Il s'est fait connaître en tant que défenseur des droits des personnes LGBTQ.

Le jeune retraité de la politique se cherche maintenant une nouvelle carrière, loin des projecteurs.

Commentaires recueillis par Nelly Albérola