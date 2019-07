Renforcement des moyens aériens pour retrouver les deux fugitifs au Manitoba

Du personnel et de l’équipement supplémentaire sont investis dans la chasse à l'homme pour retrouver les deux fugitifs, Kam McLeod et Bryer Schmegelsk dans le nord du Manitoba. Un nouvel avion des Forces armées canadiennes a été envoyé.

Alors que les recherches menées pour retrouver Bryer Schmegelsky, âgé de 18 ans, et de Kam McLeod, 19 ans, depuis près d’une semaine se sont intensifiées dimanche, la GRC annonce que le duo n'a toujours pas été repéré et que rien n'indique qu'ils ont quitté la région.

La police ajoute qu'elle continue de croire possible que les suspects aient été aidés « par inadvertance » par quelqu'un et ne se trouvent plus dans le secteur.

Les deux résidents de Port Alberni, en Colombie-Britannique, sont recherchés pour trois homicides commis ce mois-ci dans le nord de la province.

Ils sont suspectés dans le double homicide de Lucas Fowler et de Chynna Dees, et sont accusés de meurtre au deuxième degré en lien avec la mort de Leonard Dyck.

La police, aidée par des chiens et des drones, s’est lancée dans une opération de porte-à-porte, vérifiant chaque résidence et bâtiment abandonné de Gillam et des environs, ainsi que les voies d’eau et les terrains longeant une voie ferrée pour repérer tout signe de la présence des suspects.

Les policiers au sol bénéficient par ailleurs de moyens aériens mis en place par les Forces armées canadiennes pour les épauler dans leurs recherches.

Samedi soir, un avion C-140 Aurora du 407e escadron de Comox, en Colombie-Britannique, a atterri au Manitoba afin d’aider aux recherches. L’appareil sera basé à Winnipeg.

L’équipage de l’avion est composé d’un minimum de 10 personnes, dont deux pilotes, un ingénieur de vol, deux officiers spécialistes des systèmes de combat et cinq opérateurs de capteurs aéroportés.

L’arrivée du C-140 Aurora fait suite à l’arrivée samedi d’un appareil Hercule C-130.

L'appui aérien de l'armée à la GRC a atterri samedi à Gillam, au Manitoba, pour aider la police dans ses opérations de recherche des deux fugitifs. Kam McLeod et Bryer Schmegelsky recherchés en lien avec 3 meurtres commis plus tôt ce mois-ci en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Angela Johnston/CBC

Les Forces armées canadiennes précisent que ce dernier est assigné à la surveillance aérienne.

L’appareil utilisé dans les opérations de recherche et de sauvetage n’est pas équipé de caméra. Il a à son bord des spécialistes qui mène des recherches visuelles comme ils le feraient lors de n’importe quelle opération de recherche et sauvetage.

Le C-140 Aurora est, quant à lui, équipé de matériel de surveillance infrarouge et d’imagerie radar qui pourra être utilisé pour les recherches.

La GRC prévoit tenir une conférence de presse lundi après-midi pour rendre compte des derniers résultats de la recherche.