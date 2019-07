Kite Fest de Pointe-aux-Outardes : 10 ans sous le vent

Cette année, des gens de la Beauce, de l’Abitibi, de Montréal, de Laval, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord ont fait la route pour venir s’amuser dans le vent, se félicitent les organisateurs.

Mais avec les années, le Kite Fest est devenu beaucoup plus qu’un événement de kitesurf. Des passionnés de planche à pagaie, de kayak et de planche à voile se réunissent pour l’occasion, affirme le directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, Denis Cardinal.

C'est vraiment rendu un événement recherché, dit-il. Les gens qui sont là actuellement, ils nous disent qu’ils vont revenir l’année prochaine.

Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Les organisateurs sont déjà tournés vers l’avenir et espèrent que le Kite Fest soit encore de retour pour les 10 prochaines années. Ils souhaitent surtout que l’événement continue d’évoluer et de se diversifier, ajoute Denis Cardinal.

On a évolué dans le temps. On a évalué avec les gens ce qu'on pourrait ajouter comme activités qui seraient intéressantes. On est à se redéfinir en continu. L'année prochaine, il va sûrement y avoir une nouvelle activité, mais on veut continuer dans cette envergure-là.

Selon les organisateurs, la popularité de l'événement s'explique aussi par le potentiel inestimable de la Côte-Nord pour le kitesurf comme ses kilomètres de côte et les nombreuses baies qui offrent des endroits plus sécuritaires pour les amateurs.

D'après les informations de Nicolas Lachapelle