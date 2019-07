Un motel ravagé par un incendie à l’Île-du-Prince-Édouard

Un des bâtiments, situé derrière l’édifice principal du North Winds Inn & Suites, a été complètement détruit.

Une épaisse fumée se dégageait du brasier et était visible sur plusieurs kilomètres à la ronde, d’après des témoins.

Ce sont cinq services d’incendie qui ont uni leurs efforts pour maîtriser l’incendie vers 18 h, au terme de quelque deux heures de travail.

Les occupants du motel ont pu fuir les lieux à temps, a indiqué le chef des pompiers de New Glasgow, Jason Peters.

L’incendie survient en pleine saison touristique à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ruby Eccles et Dean Eccles, un couple de l’Indiana, séjourne dans cet établissement. Soulagés d’être sains et saufs et d’avoir leurs passeports, les deux Américains avouaient dimanche ne pas savoir où ils allaient loger.

Ils ont raconté que des gens des environs se sont précipités vers le motel en flammes pour cogner aux portes et aider à alerter les occupants.