Un labyrinthe de maïs, activité moderne pour célébrer une ferme centenaire

Ç’a été une ferme laitière jusqu’en 1998, ensuite on a essayé un champ de pratique de golf, c’est devenu un terrain de golf. Et puis, au cours des années, on a vu une baisse dans le marché du golf, alors on s’est tourné vers l’agrotourisme , relate le propriétaire de la ferme Ouimet, André Ouimet.

C’est la septième année consécutive que la ferme propose à ses visiteurs de s’aventurer sur des sentiers sinueux tracés dans un champ de maïs, une idée qui est venue à André Ouimet, alors qu’il visitait une ferme touristique avec une installation semblable en Pennsylvanie.

Le labyrinthe de la ferme Ouimet est constitué d’un sentier de cinq kilomètres tracé au milieu de plants de maïs de trois mètres de haut.

On ne peut pas vraiment se perdre, tous les sentiers peuvent se rejoindre , rassure cependant M. Ouimet, en ajoutant que le parcours est parsemé d’indices et d’objets à trouver, comme une chasse au trésor.

Hommage au patrimoine agricole

Pour commémorer les 100 ans de la ferme, M. Ouimet a décidé de donner une forme bien spéciale à son labyrinthe : le trajet dans le maïs prend la forme d’un homme qui laboure un champ avec son cheval.

C'est la septième année consécutive qu'André Ouimet propose aux touristes de visiter son labyrinthe de maïs. Photo : Radio-Canada

On a fait un tracé qui représente les durs labeurs des cultivateurs au cours des années , explique l’agriculteur. Mon père était un grand amateur de chevaux, et puis labourer avec ses chevaux […] c’est un peu pour lui , ajoute-t-il avec une touche de nostalgie.

M. Ouimet, comme bien d’autres qui œuvrent dans le domaine agricole, est témoin des grandes difficultés et des bouleversements qui secouent l’industrie.

En ce moment [le labyrinthe] est mon principal gagne-pain. Je fais la préparation à l’année longue , explique-t-il, même s’il dit toujours cultiver du maïs, des citrouilles et du soya, entre autres.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon