Un brunch au goût de la Côte-Nord aux Bergeronnes

Pour l’occasion, le chef du restaurant Chez Mathilde de Tadoussac, Jean-Sébastien Sicard, a offert aux participants des plats mettant en valeur certains produits régionaux.

Le pollen de l’entreprise Herbamiel de Sacré-Coeur, le crabe des neiges des Crabiers du nord, l’argousier de Pointe-Lebel et l’airelle font partie des produits nord-côtiers cuisinés par Jean-Sébastien Sicard.

Cette initiative de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord fait partie des efforts mis en place par l’organisme pour faire découvrir la nouvelle image de marque du Goût de la Côte-Nord.

Cet automne, graduellement, le nouveau logo sera imprimé sur les produits de la région, affirme le directeur général de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord, Marc Normand.

Cet été, on veut surtout faire découvrir la marque auprès des Nord-Côtiers, dit-il. [Ensuite] on va retrouver l’emblème du goût de la Côte-Nord de plus en plus à partir de l’automne.

Une quinzaine de personnes ont partagé un repas aux saveurs de la Côte-Nord. Photo : Marc Normand/Table bioalimentaire de la Côte-Nord

De son côté, Jean-Sébastien Sicard se réjouit des efforts déployés par la Table bioalimentaire de la Côte-Nord pour valoriser les produits d’ici. Des efforts qui, selon lui, s’ajoutent à plusieurs autres démarches déjà existantes pour faire connaître les produits de la Côte-Nord ailleurs au Québec.

On est allés, depuis deux ans, au festival Montréal en lumière pour présenter la Côte-Nord, [il y a eu] beaucoup d’action dans les médias aussi.

Il estime que de nombreux aliments de la région sont encore trop méconnus, comme les algues et les champignons.

C’est une gastronomie très saline.Toutes les petites plantes salées du littoral du Saint-Laurent... Il y a beaucoup de restaurateurs de l’extérieur qui en font venir d’ici. Jean-Sébastien Sicard, chef du restaurant Chez Mathilde

De Baies et de sève à Natashquan, elle cueille le matin et je le reçois l’après-midi. C’est extraordinaire, ce sont des gens passionnés.

Lors de l’événement, la chef innue Vanessa Rock a également fait découvrir aux participants des plats traditionnels comme l’outarde et le saumon.