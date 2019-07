Emprisonné, l’opposant russe Navalny est hospitalisé pour une allergie « bizarre »

M. Navalny purge depuis cette semaine une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé à un rassemblement à Moscou pour dénoncer le refus opposé à des candidats de l'opposition qui souhaitaient se présenter aux élections municipales dans la capitale cette année.

Malgré une interdiction, la manifestation s'est déroulée dans le centre de Moscou samedi et les forces de l'ordre ont procédé aux arrestations de plus de 1400 personnes dans l'un des plus importants mouvements de répression de ces dernières années.

Les autorités russes expliquent que les candidats n'ont pas été autorisés à se présenter, car ils n'avaient pas rassemblé le nombre suffisant de signatures de soutien à leur candidature. Les opposants réfutent cet argument, estimant qu'il est faux.

M. Navalny a été hospitalisé alors qu'il présentait « un grave gonflement au niveau du visage ainsi que des rougeurs sur la peau », a écrit sur Twitter Kira Iarmich, porte-parole de l'opposant.

Mauvaises conditions d'hygiène

La cause de cette réaction allergique est pour l'instant inconnue, a-t-elle ajouté, précisant que le militant n'a jamais souffert de tels symptômes auparavant.

Nous ne pouvons pas exclure que sa peau ait subi un impact toxique et été endommagée par une substance chimique inconnue via une personne tierce. Kira Iarmich, porte-parole d’Alexeï Navalny

De son côté, Olga Mikhaïlova, l'avocate de l'opposant, a affirmé n'avoir pu voir son client qu'après avoir « fait un scandale » devant les policiers postés à la porte de sa chambre d'hôpital. On ignore pour l'instant ce qui lui est arrivé, mais cela a l'air très bizarre , a-t-elle écrit sur Facebook.

Léonide Volkov, un allié d'Alexeï Navalny, a cependant indiqué à la presse qu'il avait eu une réaction allergique similaire alors qu'il purgeait sa peine, lui aussi, dans la même prison le mois dernier. Il assure cependant que cette réaction est provoquée plutôt par les mauvaises conditions d'hygiène que par un « complot ».

Réactions internationales

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé l'an passé que les arrestations et détentions dont Navalny a fait l'objet en 2012 et 2014 étaient motivées par des raisons politiques et qu'elles enfreignaient ses droits.

La porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Moscou, Andrea Kalan, a estimé dimanche sur Twitter que le nombre d'arrestations menées samedi à Moscou constituait « un usage disproportionné de la force policière entravant les droits des citoyens de participer au processus démocratique ».

Dans un communiqué, le ministère polonais des Affaires étrangères a appelé le pouvoir russe « à cesser d'utiliser la force contre des manifestations pacifiques et à ne pas procéder à des détentions arbitraires ».

Dimanche, un autre opposant au pouvoir Dmitry Goudkov, qui fait partie des candidats empêchés de se présenter aux élections à Moscou, a été interpellé et conduit dans un commissariat de la capitale.

La raison de cette arrestation n'a pas été précisée dans l'immédiat, a déclaré un porte-parole de M. Goudkov, ancien député qui s'était opposé à des initiatives du Kremlin.

Goudkov a été arrêté alors qu'il sortait d'un magasin, près de chez lui, dans lequel il venait d'acheter de la nourriture pour les manifestants encore détenus.