Dévoilement d'une nouvelle sculpture pour la réconciliation autochtone

La tortue est un symbole fort qui est présent dans plusieurs histoires de création chez les Premières Nations. La sculpture, d'une hauteur totale de 3 mètres, représente une tortue qui se tient sur un rocher sur lequel sont répertoriés les 17 pensionnats qui ont déjà été exploités en Ontario.

La sculpture de Solomon King sera exposée en permanence dans le nouvel espace de la place Nathan Phillips consacré à la culture autochtone. Photo : Centre culturel autochtone Native Council Fire de Toronto

La tortue deviendra une installation permanente dans la portion ouest de la place Nathan Phillips. Elle fera partie d'un nouvel espace conçu pour partager la culture autochtone avec les Torontois et pour aider au processus de guérison. Les travaux pour aménager ces nouveaux jardins seront achevés en 2022.

La province a versé 1,5 million de dollars pour la réalisation de cet espace et la Ville de Toronto a ajouté 500 000 $. Le coût total, lui, est estimé à 5,2 millions $. Le reste de la somme doit provenir de dons.

Célébration de la culture autochtone

Le dévoilement aura lieu dans le cadre de deux jours de célébrations à la place Nathan Phillips. L'événement vise à honorer les survivants des pensionnats autochtones et tous les enfants qu'ont perdus les familles concernées. Il mettra aussi en vedette la culture autochtone avec des prestations musicales, de la danse, des dégustations de nourriture traditionnelle et des installations artistiques.

En plus du dévoilement de la nouvelle sculpture, une vingtaine de grands tipis colorés seront érigés devant l'hôtel de ville pour y tenir des ateliers créatifs et des séances éducatives. Une des tentes servira notamment à créer un espace de rencontres et de soutien pour les survivants des pensionnats.

L'événement est organisé en réponse à une des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. L'appel à l'action 82 exhorte le gouvernement fédéral à « commander un monument national sur les pensionnats et de l’installer de manière à ce qu’il soit accessible au public et très visible dans chaque capitale».

Cette célébration de la résilience des survivants des pensionnats autochtones est une occasion de passer de la discussion à l'action en termes de réconciliation , a indiqué le maire de Toronto, John Tory.

C'est un rassemblement significatif, car il concorde avec le cycle lunaire, qui représente une force d'énergie positive , a pour sa part expliqué Andrea Chrisjohn, membre du conseil d'administration du Centre culturel autochtone Native Council Fire de Toronto.